KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Nikola Jokić otkrio šta ga muči već šest godina
NBA timovi se polako spremaju za novu sezonu!
Denver Nagetsi su imali otvoreni trening gde su nnovinari iskoristili priliku da razgovaraju sa Nikolom Jokićem. Srbin obično ne voli da razgovara sa medijima, ali sada je bio u obavezi i jasno priznao da već više od pola decenije muku muči sa jednom pobvredom.
O čemu je zapravo reč? Naime, Nikola Jokić je održao konferenciju za medije nakon prvog dana trening kampa, gde je pokazao svoj desni ručni zglob umotan u led. Na prvi pogled to bi moglo delovati zabrinjavajuće, ali Jokić uverava da nema razloga za brigu.
- Ne, nije zabrinjavajuće. Upravljam time - rekao je Jokić kada su ga pitali za zglob.
Objasnio je da je reč o povredi koja može da se javi jednog dana, a već narednog da se oseća bolje, pa će verovatno biti prisutna tokom cele sezone. Ipak, naglasio je da nije ništa ozbiljno.Jokić je rekao da ga ovaj problem sa zglobom muči "već šest godina, ali je i dalje tu".
Naravno, određenu zabrinutost izaziva to što povreda traje toliko dugo, ali očigledno ga nije omela – osvojio je tri MVP priznanja i predvodio Nagetse do šampionske titule u međuvremenu. I nadamo se da tu nije kraj.
