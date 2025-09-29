Košarka

ODMAH PROTIV BIVŠEG KLUBA: Marko Gudurić spreman za duel sa Crvenom zvezdom!

Časlav Vuković

29. 09. 2025. u 22:43

CRVENA zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra protiv Olimpije Milano, a na terenu će protiv bivšeg kluba biti i Marko Gudurić.

ОДМАХ ПРОТИВ БИВШЕГ КЛУБА: Марко Гудурић спреман за дуел са Црвеном звездом!

FOTO: FIBA.Basketball

Iako je njegov nastup bio pod velikim znakom pitanja, trener "manekena" Etore Mesina potvrdio je da će reprezentativac Srbije zaigrati u "Beogradskoj areni".

- Treniraće u ponedeljak. Ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, putovaće u Beograd i debitovati u utorak. Imamo dosta igrača. Rotiraćemo, deliti utakmice, praviti balans... Neće biti lako, ali to je ključ sezone. Svim evroligašima je isto - rekao je Mesina.

Ovo nije dobra vest za crveno-bele, a svakako jeste za Olimpiju, jer nema sumnje da će Gudurić biti važan faktor u timu.

On je na nedavno završenom Evrobasketu prosečno beležio je 6,3 poena, tri skoka i 2,5 asistencija u proseku za indeks korisnosti 6,5 na šest odigranih utakmica.

