"DA SE NAVIKNEMO NA PROBLEME..." Dejan Davidovac o "kadrovskom haosu" u Zvezdi pred start Evrolige

30. 09. 2025. u 07:30

Još nismo dostigli nivo koji želimo, ali možda je i rano da budemo na 100 odsto, izjavio je danas košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac uoči početka nove sezone.

ДА СЕ НАВИКНЕМО НА ПРОБЛЕМЕ... Дејан Давидовац о кадровском хаосу у Звезди пред старт Евролиге

FOTO: KK Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u prvom kolu Evrolige.


Crvena zvezda ima problema sa povredama igrača, pošto na meču protiv Olimpije neće igrati Uroš Plavšić, Devonte Grejem, Ognjen Dobrić i Ajzeja Kenan.

"Povrede nas remete, ali s obzirom na gust raspored tokom cele sezone, možda i nije loše da se sada naviknemo na takve situacije", rekao je Davidovac novinarima u Beogradu.

On je naveo da ekipa još nije uigrana.

"U tranziciji igramo dobro, ali u napadu mora više discipline. Ima dosta novih igrača, potrebno je još vremena da se sve uklopi, što je i normalno u ovom periodu godine", dodao je košarkaš Zvezde.


Reprezentativac Srbije je istakao da se raduje početku nove sezone.


"Fizički se osećam dobro, a i mentalno sam spreman. Posle povrede iz prošle sezone bilo mi je važno da sve izdržim i radujem se novom početku", zaključio je Davidovac.

Već u nastavku ove sedmice igra se i drugo kolo, pa tako u četvrtak Bajern dočekuje Zvezdu, od 20.30.

Poslednje, 38. kolo u ligaškom delu sezone biće odigrano 16. i 17. aprila 2026. godine. Plej-in je na programu 21. i 24. aprila. 


Plej-of će početi 28. aprila, dok je Fajnal-for na programu od 22. do 24. maja u Atini.

Titulu u Evroligi brani Fenerbahče, koji je prošle sezone u finalu Fajnal fora pobedio Monako rezultatom 81:70.
 

