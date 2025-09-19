Košarka

"TO JE MENI BITNO": Sferpoulos zadovoljan posle pobede nad Fenerbahčeom, posebno je pohvalio jednog igrača

Časlav Vuković

19. 09. 2025. u 21:49

CRVENA zvezda pobedila je Fenerbahče (77:67) na pripremnom turniru na Kritu, a utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Janis Sferopulos.

FOTO: M. Vukadinović

Grčki stručnjak je istakao da je u ovom delu sezone najvažnije da se ekipa što bolje spremi.

- Sve prijateljske utakmice igramo kako bismo pronašli hemiju i uloge. Naravno da želimo da pobedimo, ali rezultati sada nisu toliko bitni. Izgubili smo žestoko od Pariza, ali pobedili naredne dve utakmice. Međutim, to za mene nije bitno u ovom delu sezone. Najbitnije je da svi uđu u dobru formu, ali i da pronađemo hemiju i uloge. Nažalost, danas nismo imali bitne igrače iz različitih razloga, Kalinića, Davidovca, Plavšića i Dobrića - rekao je Sferopulos.

Potom se dotakao i kapitena Ognjena Dobrić koji je došao sa ekipom na Krit, ali danas nije bio u sastavu.

- Dobrić je ovde, ali je imao malu povredu koju je zadobio još sa reprezentacijom. I ovi igrači su nam potrebni.

Svestan je da će ekipa biti sve bolja kako vreme bude prolazilo.

- Igrači koje smo imali danas igraju sve bolje i bolje, uz dobru komunikaciju. Normalno je to jer imamo devet novih igrača, gradimo našu igru. I u napadu i u odbrani se uigravamo. Kako budemo sve više trenirali i igrali utakmice, bićemo sve bolji i bolji. To je meni bitno. Naravno, kada pobeđujete, to vam pokazuje da ste na pravom putu.

Za kraj je posebno spomenuo jednog igrača.

- Moramo da unapredimo dosta stvari. Tek smo počeli sa time. Srećan sam i kako je Miljenović odigrao, prva njegova evroligaška provera. On je mlad srpski igrač na kojeg mnogo računam. Samo ovako da nastavi - zaključio je Sferopulos.

Podsetimo, Crvena zvezda će u finalu ovog turnira igrati protiv Olimpijakosa (nedelja, 19.30) koji je pobedio Olimpiju Milano sa 76:71.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

