CRNOGORAC OTKRIO! Evo šta mu je Nikola Jokić rekao pred Evrobasket
OVO će zanimati celu Srbiju.
Reprezentativac Crne Gore i košarkaš Čikago Bulsa, Nikola Vučević, osvrnuo se na nastup "orlova" na Evrobasketu i otkrio je deo razgovora koji je imao sa Nikolom Jokićem pred početak turnira.
- Ne možemo mi sad da kažemo, eto, mislim da je Bogdan bio zdrav, ja verujem da bi to drugačije sve izgledalo, da bi to sad druga priča bila. Ne znam da li bi bilo zlato, ali mislim da bi bio bolji rezultat, naravno", kaže u razgovoru za "B92" Nikola Vučević.
Vučević je otkrio da je pre turnira razgovorao sa Nikolom Jokićem.
- Pričali smo malo. On je bio svestan i on zna, on je došao jer je hteo to zlato da uzme i mislim svi oni imaju sigurno veliku želju i znali su da imaju ekipu i mogućnost da to ostvare. Tako da on je verovao u to. On je odigrao, mislim dao je sve od sebe, kao i svi oni, ali to im se nije dalo. I na kraju, njima je najteže, koliko god kao navijač ili ljudi, bilo ko gleda sa strane", kaže Vučević.
Nikola se čuo sa pojedinim srpskim igračima i nakon šokantne eliminacije na Eurobasketu.
- Čuli smo se ovako. To je bilo sveže kad smo se čuli i to, pa nisam mnogo zapitkivao. I meni se ne priča o poslednjim utakmicama odmah, kad ti tako teško pada neki poraz. Kad prođe malo vremena, kad se sve slegne, pa onda možeš da zapitkuješ", kaže as Bulsa.
Podsetimo, Srbija je u Rigu otišla kao glavni favorit za titulu, a takmičenje je završila na poražavajućem 10. mestu. Iznenađenje veka napravili su Finci, koji su u osmini finala savladali naš tim.
