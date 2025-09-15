EFES TRLJA RUKE! Igor Kokoškov dobio NBA pojačanje
Bahamski košarkaš Kai Džons potpisao je za Efes, saopštio je danas klub iz Istanbula.
Kako je saopšteno, 211 centimetara visoki Džons je sa čelnicima kluba čiji je trener Igor Kokoškov potpisao ugovor do juna sledeće godine.
Džons (24) je prošle sezone bio član Dalasa i Los Anđeles Klipersa, ali nije dobio značajniju minutažu u NBA klubovima.
