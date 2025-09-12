OTKRIVENO! Evo zbog čega se Nikola Jokić nikada ne slika sa navijačima van Amerike
NIKOLA Jokić je velika zvezda, fenomenalan košarkaš, najbolji saigrač, ali...
Ima jedna stvar koju mu zameraju ovdašnji ljubitelji sporta,ne voli da daje izjave novinarima i neće da se slika sa navijačima. U šta smo se uverili po povratku reprezentativaca Srbije u Beograd nakon eliminacije na Evropskom prvenstvu u Rigi. Naime, jedan dečak pritrčao je Jokiću u nameri da se slika sa njim, ali je korpulentni Somborac, gurajući kofer, samo nastavio svojim putem.
Upravo zbog tog događaja već danima na društvenim mrežama vodi se rasprava zašto najbolji košarkaš današnjice ne želi da izdvoji makar trenutak za fanove, posebno za najmlađe. Odgovor je zapravo vrlo jednostavan – Jokić nema interesovanja za takve stvari.
U Americi i NBA ligi je, recimo, drugačija priča. Tamo postoje striktna pravila – kao što igrači pod ugovorom moraju da daju izjave medijima, tako ih iste obaveze, pretpostavlja se, vezuju i za određeno vreme posvećeno navijačima.
I tamo Jokić nema izbora mora da izađe u susret fanovima, dok nije takvo pravilo u Evropi i Nikola postupa kako on želi.
