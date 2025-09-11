"POVODOM LAŽI KOJE SU SE POJAVILE..." Hitno se oglasio Svetislav Pešić, oštro odgovorio medijima
NAKON što je "Sport klub" na svom portalu objavio navode u kojima je Svetislav Pešić u nezvaničnom i poverljivom razgovoru kritikovao košarkaše Srbije javio se i prekaljeni stručnjak koji je žestoko odgovorio.
Na zvaničnom sajtu košarkaškog saveza Srbije objavljen je demanti Svetislava Pešića da se navodno žalio svojim prijateljima, a čije je navode objavio "Sport klub" da je većina igrača imala višak kilograma, među njima i Nikola Jokić. On je navodno priznao da je izgubio svlačionicu i kritikovao igrače jer su umesto na trening išli u crkvu.
Saopštenje Svetislava Pešića prenosimo u celosti:
- Povodom laži koje su se pojavile na "Sport klubu", ja u principu ne komentarišem pisanja medija, ali na molbu našeg portparola Nine Kolundžije, pre svega, zbog mojih igrača, kompletnog tima, objavljujem da su to laži i da to što je napisano ne pripada u mom vokabularu. Nažalost, u kreiranju javnog mnenja u Srbiji, neuspešni analitičari, stručni konsultati i tviter novinari, dobijaju priliku da kreiraju javno mnenje i pored toga što ne poseduju ni kapacitet, ni odgovornost - izjavio je selektor Svetislav Pešić.
