"POVODOM LAŽI KOJE SU SE POJAVILE..." Hitno se oglasio Svetislav Pešić, oštro odgovorio medijima

11. 09. 2025. u 21:45

NAKON što je "Sport klub" na svom portalu objavio navode u kojima je Svetislav Pešić u nezvaničnom i poverljivom razgovoru kritikovao košarkaše Srbije javio se i prekaljeni stručnjak koji je žestoko odgovorio.

ПОВОДОМ ЛАЖИ КОЈЕ СУ СЕ ПОЈАВИЛЕ... Хитно се огласио Светислав Пешић, оштро одговорио медијима

Na zvaničnom sajtu košarkaškog saveza Srbije objavljen je demanti Svetislava Pešića da se navodno žalio svojim prijateljima, a čije je navode objavio "Sport klub" da je većina igrača imala višak kilograma, među njima i Nikola Jokić. On je navodno priznao da je izgubio svlačionicu i kritikovao igrače jer su umesto na trening išli u crkvu. 

Saopštenje Svetislava Pešića prenosimo u celosti:

- Povodom laži koje su se pojavile na "Sport klubu", ja u principu ne komentarišem pisanja medija, ali na molbu našeg portparola Nine Kolundžije, pre svega, zbog mojih igrača, kompletnog tima, objavljujem da su to laži i da to što je napisano ne pripada u mom vokabularu. Nažalost, u kreiranju javnog mnenja u Srbiji, neuspešni analitičari, stručni konsultati i tviter novinari, dobijaju priliku da kreiraju javno mnenje i pored toga što ne poseduju ni kapacitet, ni odgovornost - izjavio je selektor Svetislav Pešić.

