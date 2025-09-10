ČUVENI TRENER U ŠOKU: Ne može da veruje u kakvom stanju se Srbin vratio sa Evrobasketa!

Košarkaška reprezentacija Srbije senzacionalno je ispala u osmini finala Evropskog prvenstva od autsajdera, Finske, a u danu u kome su Finci napravili novi podvig (plasirali su se u polufinale Evrobasketa 2025), klupski trener jednog od naših reprezentativaca iznenadio se u kom stanju je Srbin došao u klub.

FOTO: FIBA.Basketball

U vreme dok je Finska ispisivala istoriju košarke plasmanom u polufinale prvenstva Evrope, strateg Olimpije iz Milana, čuveni Etore Mesina, razgovarao je sa italijanskim novinarima o novoj sezoni.

I, tom prilikom je otkrio da je srpski košarkaški reprezentativac Marko Gudurić stigao u klub sa Evrobasketa - sa izuzetno ozbiljnim zdravstvenim stanjem.

Evo kako su glasile Mesinine reči, a preneo ih je italijanski novinar Alesandro Luiđi Mađi, iz redakcije "Sportanda":

- Vratio se (Gudurić) sa ozbiljnom upalom tetiva (tendonitis). Moramo da sačekamo i vidimo kako se stvari razvijaju, ali svakako moramo da se ponašamo vrlo oprezno - istakao je trofejni strateg o Srbinu.

🗣️😱Olimpia Milano coach Ettore Messina updated the media on Marko Guduric's condition.



Marko Gudurić - statistika na Evropskom prvenstvu u košarci 2025

Gudurić je na Evropskom prvenstvu u košarci dobio priliku u startnoj postavi posle teške povrede kapitena Srbije, Bogdana Bogdanovića, u drugom kolu.

Marko Gudurić na utakmici Evrobasketa 2025 / FOTO: FIBA.Basketball

Prosečno je igrao 21,4 minuta po meču, a ekipi je doprinosio sa 6,3 poena, tri skoka, 2,5 asistencije, uz realizaciju šuta za tri poena ispod oočekivane za beka-šutera - samo 21,7 odsto (5/23). U kobnom porazu od Finske ubacio je samo jedan šut sa distance iz osam pokušaja, a uz 2/2 sa linije penala meč je završio sa pet poena, te četiri prekršaja, asistencijom i izgubljenom loptom.

Sa njim a terenu, Srbija je primila 14 poena više nego što je dala Fincima. Sada, posle ovog Mesininog otkrića - potpuno je jasno otkud toliko lošiji učinak od onog na koji je navikao ljubitelje košarke, a i zbog kog je ovog leta prešao iz Fenerbahče u pomenuti italijanski klub.

