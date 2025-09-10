RUSKA ŽURKA USRED BEOGRADA! Objavljeni detalji takmičenja zbog čega Zapadu nije dobro
Superkup košarkaške VTB lige biće održan 24. i 25. septembra u Beogradskoj areni, a učesnici će biti Crvena zvezda, CSKA, Zenit i Dubai, podsetili su organizatori takmičenja.
U prvom polufinalu, koje je na programu 24. septembra od 16 časova, sastaće se Crvena zvezda i CSKA, dok će tri sata kasnije igrati Dubai i Zenit.
Meč za treće mesto biće odigran 25. septembra od 17 časova, dok je finale na programu tri sata kasnije.
Organizatori su naveli da su ulaznice za Superkup VTB lige već u prodaji.
Košarkaši CSKA su prošle godine u finalu VTB Superkupa u Moskvi pobedili Uniks 87:72, dok je Zenit u duelu za treće mesto bio bolji od Crvene zvezde 83:70.
Superkup VTB lige je osnovan 2021. godine, a po prvi put u istoriji biće odigran van Rusije.
