Srbija - Turska 13:19

9' - Sjajno dodavanje Jokića u levi ugao, odakle Petrušev nije hteo da šutne, već se probio i poentirao za dva, 13:19.

8' - Turci sa "linije" dolaze na 16:11, a Aleksa promašunje trojku. I onda Šengun uz zvuk sirene daje trojku - deset njegovih poena, uz 4 skoka i 2 asistencije, 19:11 vode Turci.

7' - Pešić traži tajmaut na 3:12 do kraja uvodne četvrtine. Gudurić je napravio prekršaj pa će Turci imati i bacanje, a i Srbija je izašla iz bonusa pa svaki naredni faul donosi penale za rivala. Na semaforu je 11:15, a posebno je interesantan podatak: Turska - 5 asistencija, Srbija - nula.

7' - Jokić ne pogađa šut sa vrha reketa, a na drugoj strani Nikola Jović pravi svoju drugu ličnu grešku, i to pokušavajući ad se izbori sa blokom rivala u odbrani... Menja ga Dobrić.

6' - Gudurić "juri" Šenguna, Stefan Jović motri na Sipahija, ali kako je Šengun prolazio pored njega, iskusni srpski plej ga je, u nadi da će ga zaustaviti, zakačio tursku zvezdu po licu. On se na to nije obazirao mnogo - u novoj akciji je dao koš iz reketa za 15:11, posle čega su naši izgubili loptu u napadu... Vodila je Srbija sa 9:3, a sada gubi, posle serije rivala od 12:2.

6' - Ne veruju naši šta je dosuđeno... Petrušev daje koš, a arbitri sviraju faul u napadu zbog korišćenja lakta u "građanju pozicije". Izmene u Srbiji. Stefan Jović i Marko Gudurić su sada bekovski tandem Srbije.

5' - Šengun pogađa "preko" Jokića sa polu-distance i Turci vode 13:11.

4' - Promašuju i Vanja i Šejn iz pozicija za koje su mnogi mislili da će ih iskoristiti, ali zato ne greši Jokić - iz okreta, posle tri skoka, postiže prve svoje poene - 11:8. Ali, odmah uzvraća Šengun trojku iz svog prvog šuta, nerešeno je

4' - Nisu dali Turci trojku, no Šengun je uhvatio loptu i iza leđa proigrao Larkina koji je umakao našoj odbrani po čeonoj liniji i primakao svoj tim na 9:8. Serija Turske 5:0

3' - Posle tajmauta Šengun asistira Čediju Osmanu, koji daje trojku, a nju sada "ne vraća" Avramović - 9:6 vode Srbi, a suparnik ima loptu

3' - Srbi su dobrom timskom odbranom zaustavili Šenguna, Avramović u prodoru pogađa i Ergin Ataman posle tačno dva i po minuta traži tajmaut jer semafor pokazuje 9:3

2' - Odlično se u nezgodnom položaju, u prodoru, snašao Nikola Jović - i dao koš za 7:3 posle dalekometnog promašaja rivala.

1' - Sipahi je pobegao Avramoviću, ali nije pogodio koš, Jokić je uhvatio loptu ispred Šenguna. No, na drugoj strani, Alperen se dobro pozicionira ispred Petruševa, koji ne pogađa koš Turske. Već je lopta na našoj polovini, gde je Aleksa probao da Šengunu uzme loptu, nije uspeo, bunio se što su sudije rekle da ju je on izbacio - ali uzalud. Larkin potom daje trojku posle brze akcije "iz auta", ali "vraća" to Marinković! 5:3

1' - Utakmica je počela! Prvi napad ima Srbija. I, koristi ga Nikola Jović, lepim prodorom za 2:0.

20.14 - Pred ovaj šampionat, kvota na Srbiju je u kladionicama bila 1,14. Posle povreda Bogdanovića i ove večerašnje Vukčevićeve, kvota je 1,5. Dakle, Srbija je i dalje favorit, ali... manji nego što je bila.

20.11 - Srdačno su se zagrlili dugogodišnji saigrači, Vasa Micić i Šejn Larkin. Ali, kada se vrate svako u svoj tim - ostaće po strani to prijateljstvo, jer će oba sjajna beka gledati da daju sve od sebe za sopstvenu reprezentaciju.

20.10 - Kako su pevali naši navijači himnu... kao da je finale. Neka i igra bude takva!

20.09 - Timovi su predstavljeni, sada himne. A najpre - Bože pravde.

20.05 - Startna petorka Srbije: Avramović, Marinković (a ne uobičajeni Gudurić!), N. Jović, Petrušev, Jokić. Naspram njih će biti Sipahi, Larkin, Osman, Osmani, Šengun.

20.02 - I, definitivno nema Vukčevića u protokolu za ovaj meč. Srbija ima samo desetoricu na raspolaganju, a u pitanju su: Petrušev, N. Jović, Marinković, Dobrić, Jokić, Micić, Gudurić, S. Jović, Avramović, Milutinov.

19.59 - Izgleda da je i njemu stradala zadnja loža. Koliko će odsustvovati - pitanje je, ali je njegovo neigranje večeras naročiti peh po "orlove" jer igra u reketu, a tamo leži najveća opasnost turske ekipe, koju predvodi mladi NBA as Alperen Šengun.

19.55 - Novi veliki peh! Tristan Vukčević je povređen i neće moći da igra večeras!

Uoči meča

Više "malih" zadataka nema. Nema lakih zalogaja kao što su Češka ili Estonija, pa i Portugal. Sada kreće ono pravo.

Iako je još uvek preliminarna faza u pitanju.

Rival za kraj te prve runde je nepobeđena Turska. Koja je prosečno sa oko 24 poena razlike mlela sve svoje rivala, pa i one koje su "orlove" umeli da namuče.

Ali, iako su naši preživeli sve i svašta u dosadašnjem toku Evrobasketa, pa od apsolutnih favorita dospeli do toga da su neki počeli da sumnjaju u njih (jer je teško povređen Bogdan Bogdanović otpao sa spiska učesnika, dok su povrede zadobili i Nikola Jović i Vasilije Micić koji se sve vreme "tražio u formi"), ipak su oni... Srbi.

A Srbi u košarci - nisu bilo ko.

Ma kakva da je Turska naspram njih.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.

