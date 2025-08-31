TUGA U KAMPU REPREZENTACIJE SRBIJE: Preminula majka Nebojše Ilića
Košarkaški savez Srbije sa velikom žalošću primio je vest da je majka tim menadžera naše seniorske reprezentacije Nebojše Ilića, Natalija, umrla u 86. godini.
- Svi reprezentativci, stručni štab, predsednik KSS i svi zaposleni u savezu, upućuju izraze najdubljeg saučešća Nebojši i porodici Ilić - saopštili su iz KSS .
Nebojša Ilić otputovao je iz Rige u Beograd. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
