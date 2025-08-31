Košarka

TUGA U KAMPU REPREZENTACIJE SRBIJE: Preminula majka Nebojše Ilića

Новости онлајн

31. 08. 2025. u 13:27 >> 13:34

Košarkaški savez Srbije sa velikom žalošću primio je vest da je majka tim menadžera naše seniorske reprezentacije Nebojše Ilića, Natalija, umrla u 86. godini.

ТУГА У КАМПУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ: Преминула мајка Небојше Илића

FOTO: KSS

- Svi reprezentativci, stručni štab, predsednik KSS i svi zaposleni u savezu, upućuju izraze najdubljeg saučešća Nebojši i porodici Ilić - saopštili su iz KSS .

Nebojša Ilić otputovao je iz Rige u Beograd. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu