NOVA SENZACIJA NA EVROBASKETU: Crna Gora razbijena, i to od koga!

Evropsko prvenstvo u košarci iznedrilo je novo iznenađenje.

Zapravo, kako Finci igraju na Evrobasketu 2025, više i nikog ne iznenađuju...

Oni su ostvarili čak treću pobedu, jer su posle Švedske i Velike Britanije, trijumfalno završili i meč sa Crnogorcima.



Naime, Crna Gora je izgubila sa čak 85:65, odnosno sa 20 razlike.

Finci, koji sa svetskim prvacima, Nemcima, dele čelnu poziciju u grupi B, sa kojom se Srbija "ukršta" u osmini finala, sada imaju savršenih 3-0, pred mečeve sa "pancerima" i Litvancima.

U pobedi nad Crnom Gorom, istakli su se prva košarkaška zvezda Finske, NBA igrač Lauri Markanen, sada sa 26 poena i dvostruko manje skokova, uz po tri "krađe" i asistencije, dok je Jantunen ubacio 11 poena, a po 10 su dali Salin, Nkamhua i Makshuni.

Andrija Slavković sa 15 i Igor Drobnjak sa 14 poena bili su najefikasniji u Crnoj Gori, za koju je njen NBA as, Nikola Vučević, postigao sedam poena, uz 12 skokova, dve asistencije i pet izgubljenih lopti (cela poražena selekcija imala ih je ukupno 20).

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

