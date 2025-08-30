NOVA SENZACIJA NA EVROBASKETU: Crna Gora razbijena, i to od koga!
Evropsko prvenstvo u košarci iznedrilo je novo iznenađenje.
Zapravo, kako Finci igraju na Evrobasketu 2025, više i nikog ne iznenađuju...
Oni su ostvarili čak treću pobedu, jer su posle Švedske i Velike Britanije, trijumfalno završili i meč sa Crnogorcima.
Naime, Crna Gora je izgubila sa čak 85:65, odnosno sa 20 razlike.
Finci, koji sa svetskim prvacima, Nemcima, dele čelnu poziciju u grupi B, sa kojom se Srbija "ukršta" u osmini finala, sada imaju savršenih 3-0, pred mečeve sa "pancerima" i Litvancima.
U pobedi nad Crnom Gorom, istakli su se prva košarkaška zvezda Finske, NBA igrač Lauri Markanen, sada sa 26 poena i dvostruko manje skokova, uz po tri "krađe" i asistencije, dok je Jantunen ubacio 11 poena, a po 10 su dali Salin, Nkamhua i Makshuni.
Andrija Slavković sa 15 i Igor Drobnjak sa 14 poena bili su najefikasniji u Crnoj Gori, za koju je njen NBA as, Nikola Vučević, postigao sedam poena, uz 12 skokova, dve asistencije i pet izgubljenih lopti (cela poražena selekcija imala ih je ukupno 20).
Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
---
