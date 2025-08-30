PRVO O POVREĐENOM BOGDANU, A ONDA... Svetislav Pešić: Ne može Dobrić da bude Jokić, ali ne može ni Jokić da bude Dobrić!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija je pobedila Letoniju, posle čega je strateg našeg državnog tima ušao u "klinč" sa jednim novinarom.

A kada se taj deo obraćanja završio, bilo je više i smeha, i analize.

Prvo sledeće pitanje je bilo o fenomenalnoj partiji Nikole Jokića:

- Da, Jokić jeste dominirao, ali on je srpski reprezentativac. On je naš igrač, šta hoćete! (smeh) - rekao je selektor našeg državnog tima.

Pred sledeće pitanja naglasio je "Ako su košarkaška pitanja, to možete meni. Ne možemo o konjima, izvinite", što je izazvalo smeh.

A pitanje koje je najpre usledilo ticalo se stanja kapitena Bogdana Bogdanovića, da li računa na narednu utakmici? A gde se sad ekipa nalazi u odnosu na ono što je on pred Evrobasket rekao "da nam je nedostajala jedna jaka utakmica":

- Videćemo. Lako je postavljati ta pitanja... Ja jesam neki stručnjak, ali vi očekujete da vam kažem da smo mi sad na sedam, osam... Izvinjavam se, ali toliko dobar trener nisam. A Bogdan, ne znam, videćemo. Ostao je danas u sobi da odmara. Snimao je, čekamo rezultate. Povreda je takva da mora da prođe 24 sata da bi se utvrdila težina povrede. Ne možemo više od toga sada da kažemo.



"Ne može Dobrić da bude Jokić, ali ne može ni Jokić da bude Dobrić!"

Potom je usledio duži, a vrlo zanimljiv odgovor o poređenju dva poslednja meča Srbije, sa Portugalcima i Letoncima:

- Nema dve iste utakmice, bar ja nisam to doživeo. Sinoć je poznato kako smo igrali, nismo bili dovoljno u fokusu. Verovatno se mislilo na ovu utakmicu, jer se zna da za našu sudbinu odlučuje ova utakmica. Ovo je, što ja kažem, "mnogo je bolje dve velike baklave, nego jedna". Ali, mnogo je bolje da se pobedi i da se uđe u osminu finala sa prve ili druge pozicije. Nama je ovo važna pobeda. Mi smo igrali protiv jedne izuzetno organizovane ekipe, koja igra izuzetno organizovanu košarku, koja poseduje pun sastav, oni imaju trojkaša na plejmejkeru, imaju šutere, imaju visoke igrače, tako da... pobediti u ovakvoj atmosferi nije uopšte lako. Juče je naišla jedna takva utakmica... Igrači su razumeli da ne smemo tako da priđemo. Ovo je turnir. Ne možemo da uvek očekujemo da pobeđujemo onako... Mi nismo bolji od Estonije onoliko koliko je bio onaj rezultat. U onih 10-15 minuta, ja ne znam da li je reprezentacija ikada odigrala na takvom nivou, odbranu... Oni su se iz respekta prema nama prepali, mi smo to iskoristili i pobedili. Međutim, videli ste šta su oni sinoć ovde radili protiv Letonije. Bila je to jedna baš moderna košarka. Gledao sam čitavu utakmicu, baš sam uživao kako je Estonija igrala. Da ne preteramo, ne treba ni u čemu preterivati, ali ta naša utakmica večeras je pokazala da nam je trebala jedna neizvesna, i to uz ovakvu atmosferu. Imali smo sličnu atmosferu na Superkupu u Nemačkoj, ali Nemci tada nisu bili kompletni, nije igrao Tajs. Mi smo večeras igrali bez Bogdanovića, našeg osnovnog igrača, za kog se pravi i igra i taktika. I to mora da se uzme u obzir, iako su ovi ostali dali (doprinos) ... Gudura (Marko Gudurić) je odigrao momački. Onako kako treba da odigra. Dobrić je pogodio dve vrlo važne trojke. Ali, mi nismo iznenađeni, jer oni to mogu. Ali, ako trener ne reaguje na vreme, pa ga ne vrati kad treba... a ja ga ne zaboravljam, nego, ima i drugih igrača, treba da pogodiš u pravom momentu pravog igrača koji će to da uradi. Dobrić ima taj karakter, nije igrao 20 minuta, ušao sa klupe i pogodio dve trice kao kap. E, to su kvaliteti naše ekipe. Kao što je Jokić na neki drugi način. Uvek to ponavljam, ne može Dobrić da bude Jokić, ali ne može ni Jokić da bude Dobrić! - zaključio je Svetislav Pešić burnu konferenciju.

