"STARI JE TO LISAC": Letonski mediji ovako pišu o reprezentaciji Srbije pred duel na Evrobasketu

Košarkaši Srbije će od 17 časova igrati meč trećeg kola grupe A na Evrobasketu u Rigi protiv Letonije.

FOTO: FIBA.Basketball

Izabranici Svetislava Pešića su u prvom kolu bili bolji od Estonije, a u drugom od Portugala. Ono što je problem jeste povreda Bogdana Bogdanovića protiv Portugalaca i još uvek se ne zna šta će biti sa našim kapitenom.

Sa druge strane, Letonija je na startu takmičenja ubedljivo poražena od Turske, a juče je teškom mukom savladala Estoniju. Tamošnja javnost sa velikim nestrpljenjem iščekuje današnju utakmicu, a njihovi mediji su na jako interesantan način najavili ovaj okršaj.

Letonska "Dijena" je selektora Pešića nazvala "starim liscem".

- Letonci nisu uspevali da pobede Srbiju i Jugoslaviju sve do 2023. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, kada smo bili bolji u Rigi sa 66:59. Međutim, rezultat pokazuje da Srbija tada nije igrala sa najboljim igračima. Ovog leta, situacija je mnogo drugačija, jer su Srbi u Rigu stigli sa trostrukim MVP-jem NBA lige, Nikolom Jokićem. I dok centar igra veliku ulogu u igri protivnika, i ostatak tima je vrlo balansiran, a na čelu se nalazi jedan od najboljih trenera svih vremena, Svetislav Pešić - počela je tekst Dijena, pa nastavila:

- On je vodio Nemačku do titule prvaka Evrope 1993. godine, a potom i Jugoslaviju 2001. godine. Često dobija kritike da je staromodan kada je u pitanju vođenje utakmice, ali "stari lisac" nije izgubio kompas.

Oni dodaju da je "teško videti gde bi bile eventualne prednosti Letonije, osim više sati odmora posle jučerašnjih mečeva".

Zanimljiv tekst ima i letonski "Delfi" gde naslov privlači posebnu pažnju:

- Da li ćemo moći da ga zaustavimo? Letonija ima sreću što igra protiv "Džokera" i "starog lisca" - naslov je Delfija, koji dodaje da će biti zanimljivo videti okršaj Jokića i Porzingisa.

"Sportazinas" i "Sportacentars" dodaju da Letonci večeras igraju protiv apsolutno glavnog favorita Eurobasketa i da će eventualna pobeda domaćina turnira biti veliko iznenađenje.

