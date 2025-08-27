"NIJE OVO TRENERSKA KLINIKA!" Svetislav Pešić na burnoj konferenciji posle Srbija - Estonija objasnio kako stoje stvari!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo je uz veliki trijumf Srbije, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom na sebi svojstven način održao konferenciju za štampu.

Podsetimo, Srbija je pobedila Estoniju i tako ispisala novu stranicu istorije naše košarke, posle čega je strateg našeg državnog tima imao vrlo buran početak konferencije.

Kada su se strasti malo smirile, ovako je sumirao utiske:



- Najpre, važno je što smo pobedili, ali ne želimo ni da precenjujemo taj trijumf, niti da ga potcenjujemo. Pobeda nam je uvek važna, to nam je bio i cilj. Ali, sama pobeda nije za nas dovoljna, želeli smo više, da vidimo kako pronalazimo rešenja tokom utakmice, da damo šansu igračima, da poprave i individualnu formu. Večeras je njihova forma, koncentracija, odbrana, sve što su radili... to nas je učinilo srećnim.

Kako Pešić ocenjuje zbivanja u "našoj" grupi?

- Juče sam pričao da je naša grupa veoma teška, u njoj su tri kandidata za medalju. Videli smo kako je snažna Turska, Letonija je malo osetila pritisak prve utakmice, falila joj je koncentracija, ali mi taj tim veoma cenimo. Mi nju i dalje smatramo jednim od kandidata za odličja.

Šta može bolje?

- Mi smo postavili pred utakmicu, pred ovo takmičenje, cilj da uvek idemo da pobeđujemo. Tu nema šta da nas priča. Ali, mi smo ekipa koja se razvija, svesni smo da nas tek čekaju jači protivnici od Estonije. Videli ste odnos prema igri na kome momcima treba čestitati. Bilo je tu, naravno, stvari koje mogu da budu bolje, ne samo u napadu. Radimo dalje. Imamo i dobre stvari, koje treba da usavršavamo. Ne bih o tome govorio sada, nije ovo trenerska klinika, već konferencija, a čeka nas skroz drugačiji protivnik, koji ima i unutrašnju i spoljašnju igru. Ali, mi ne gledamo šta drugi rade i šta pričaju, već šta mi radimo i šta između nas pričamo. Mi se lepo zatvorimo, ne može da priđe niko, i dogovaramo se šta je sledeći korak. Ne bih ja pričao šta treba da popravljamo, a imamo šta da usavršavamo - istakao je Svetislav Pešić.

