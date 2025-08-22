BRANIOC TITULE IDE U OVOM SASTAVU: Selektor Španije objavio konačan spisak putnika na Evrobasket

Selektor košarkaša Španije Serđo Skariolo objavio je danas konačan spisak od 12 igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo.

FOTO: Tanjug/AP

Na spisku su: Đosep Puerto, Serhio De Larea, Haime Pradilja, Mario Sent-Superi, Ćavi Lopez Arostegi, Santi Adama, Dario Brizuela, Santi Justa, Huančo Ernangomez, Vili Ernangomez, Đoel Para i Jamkuba Sima.

Branilac titule prvaka Evrope ide na EP značajno oslabljen, bez povređenih Lorenca Brauna, Usmana Garube i Alberta Abaldea.

Španija će na EP igrati u Grupi C na Kipru, sa domaćinom, Italijom, Gruzijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom. Četiri prvoplasirane selekcije iz grupe će u osminu finala.

