Košarka

"JEDAN KAPITEN": Evroliga se oglasila zbog Branka Lazića (FOTO)

Časlav Vuković

22. 08. 2025. u 09:26

MNOGI su mislili da do rastanka Branka Lazića i Crvene zvezde nikad neće doći. Ipak, dugogodišnji kapiten crveno-belih odlučio je da posle 14 sezona napusti klub sa Malog Kalemegdana. Na sve što je iskusni bek uredio sa klubom iz Beograda nije imuna ostala ni Evroliga.

ЈЕДАН КАПИТЕН: Евролига се огласила због Бранка Лазића (ФОТО)

M. Vukadinović

Oni su imali poruku za ovog 36-godišnjaka iz Ljubovije koji još želi da igra košarku, ali to neće biti u njegovom omiljenom dresu, već ostaje da se vidi gde će nastaviti karijeru.

- Čak 14 sezona. Bezbroj uspomena. Jedan kapiten. Branko Lazić završava svoje izuzetno putovanje sa Crvenom zvezdom - napisali su iz Evrolige.

Lazić se smatra simbolom uspona Crvene zvezde u novijoj istoriji! Sa klubom je osvojio čak 25 trofeja, od čega sedam ABA titula, osam puta je bio šampion Srbije, uz još jedan ABA Superkup i devet pehara namenjenih pobedniku Kupa Radivoja Koraća.

Za crveno-bele je odigrao ukupno 838 utakmica i po tome je rekorder tima sa Malog Kalemegdana, od čega je 290 u evrotakmičenjima.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu