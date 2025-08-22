"JEDAN KAPITEN": Evroliga se oglasila zbog Branka Lazića (FOTO)

MNOGI su mislili da do rastanka Branka Lazića i Crvene zvezde nikad neće doći. Ipak, dugogodišnji kapiten crveno-belih odlučio je da posle 14 sezona napusti klub sa Malog Kalemegdana. Na sve što je iskusni bek uredio sa klubom iz Beograda nije imuna ostala ni Evroliga.

Oni su imali poruku za ovog 36-godišnjaka iz Ljubovije koji još želi da igra košarku, ali to neće biti u njegovom omiljenom dresu, već ostaje da se vidi gde će nastaviti karijeru.

- Čak 14 sezona. Bezbroj uspomena. Jedan kapiten. Branko Lazić završava svoje izuzetno putovanje sa Crvenom zvezdom - napisali su iz Evrolige.

14 seasons. Countless memories. One captain.



Branko Lazić ends his remarkable journey with @kkcrvenazvezda ❤️🤍 pic.twitter.com/tAnVfDaNvk — EuroLeague (@EuroLeague) August 21, 2025

Lazić se smatra simbolom uspona Crvene zvezde u novijoj istoriji! Sa klubom je osvojio čak 25 trofeja, od čega sedam ABA titula, osam puta je bio šampion Srbije, uz još jedan ABA Superkup i devet pehara namenjenih pobedniku Kupa Radivoja Koraća.

Za crveno-bele je odigrao ukupno 838 utakmica i po tome je rekorder tima sa Malog Kalemegdana, od čega je 290 u evrotakmičenjima.

