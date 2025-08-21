OGLASIO SE PRVI PRECRTANI SA PEŠIĆEVOG SPISKA! Evo šta je poručio Uroš Trifunović iz Tel Aviva

Uroš Trifunović neće biti deo tima Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu.

FOTO: M. Vukadinović

Nekadašnji košarkaš Partizana je otpao sa spiska seletora Svetislava Pešića, a sada je stigao u Tel Aviv, gde će naredne sezone igrati za Makabi.

U redove izraelskog velikana je stigao iz turskog Tofaša za koji je nastupao prošle sezone, a prethodno je dugo nosio dres Partizana.

Po dolasku u Tel Aviv se oglasio i imao je šta da poruči.

- Osećam se sjajno i hvala onome ko me je doveo i verovao u mene. Jedva čekam da obučem dres Makabija. Ovaj klub je među tri u evropskoj istoriji. Ovo je ostvarenje sna za mene. Sećam se da sam kao dete gledao Tajrisa Rajsa, a razgovarao sam sa Vasilijem Micićem pre nego što sam potpisao ugovor i konsultovao sam sa njim - rekao je Trifunović.

