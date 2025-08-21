OGLASIO SE PRVI PRECRTANI SA PEŠIĆEVOG SPISKA! Evo šta je poručio Uroš Trifunović iz Tel Aviva
Uroš Trifunović neće biti deo tima Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu.
Nekadašnji košarkaš Partizana je otpao sa spiska seletora Svetislava Pešića, a sada je stigao u Tel Aviv, gde će naredne sezone igrati za Makabi.
U redove izraelskog velikana je stigao iz turskog Tofaša za koji je nastupao prošle sezone, a prethodno je dugo nosio dres Partizana.
Po dolasku u Tel Aviv se oglasio i imao je šta da poruči.
- Osećam se sjajno i hvala onome ko me je doveo i verovao u mene. Jedva čekam da obučem dres Makabija. Ovaj klub je među tri u evropskoj istoriji. Ovo je ostvarenje sna za mene. Sećam se da sam kao dete gledao Tajrisa Rajsa, a razgovarao sam sa Vasilijem Micićem pre nego što sam potpisao ugovor i konsultovao sam sa njim - rekao je Trifunović.
