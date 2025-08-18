"TVOJ PRIMER JE PUTOKAZ MNOGIMA!" Košarkaški savez Srbije se oglasio o Bogdanu Bogdanoviću

KOŠARKAŠI Srbije spremaju se za Evropsko prvenstvo. Dok igrači vredno treniraju Košarkaški savez Srbije iskoristio je priliku da čestita rođendan kapitenu Bogdanu Bogdanoviću.

FOTO: Tanjug/AP

Čelni ljudi naše košarke su se oglasili na Instagramu i poželeli sve najbolje članu LA Klipersa koji je ovog utorka napunio 33 godine.

- Srećan rođendan, Bogi!

Sa reprezentacijom si prošao kroz pobede i poraze, doneo medalje, ali i pokazao da je pravo vođstvo više od toga – u iskrenosti, emociji i tome kako staješ uz svoje saigrače.

Tvoj primer je putokaz mnogim mlađim generacijama koje u tebi vide uzor i dokaz šta znači boriti se za svoju zemlju.

Zato ti danas želimo ono što ti svakog leta daješ nama – snagu, osmeh i veru da se vredi boriti do kraja. Srbija je uz tebe, kao što si ti uvek uz nju.

Srećan rođendan, kapitene! - napisali su iz KSS-a.

Evrobasket 2025 se održava od 27. avgusta do 14. septembra, a domaćini su Kipar, Letonija, Poljska i Finska.

Srbije nalazi u grupi A sa selekcijama Turske, Češke, Letonije, Estonije i Portugalije.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

