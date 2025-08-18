Košarka

"TVOJ PRIMER JE PUTOKAZ MNOGIMA!" Košarkaški savez Srbije se oglasio o Bogdanu Bogdanoviću

Časlav Vuković

18. 08. 2025. u 15:55

KOŠARKAŠI Srbije spremaju se za Evropsko prvenstvo. Dok igrači vredno treniraju Košarkaški savez Srbije iskoristio je priliku da čestita rođendan kapitenu Bogdanu Bogdanoviću.

ТВОЈ ПРИМЕР ЈЕ ПУТОКАЗ МНОГИМА! Кошаркашки савез Србије се огласио о Богдану Богдановићу

FOTO: Tanjug/AP

Čelni ljudi naše košarke su se oglasili na Instagramu i poželeli sve najbolje članu LA Klipersa koji je ovog utorka napunio 33 godine.

- Srećan rođendan, Bogi!

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sa reprezentacijom si prošao kroz pobede i poraze, doneo medalje, ali i pokazao da je pravo vođstvo više od toga – u iskrenosti, emociji i tome kako staješ uz svoje saigrače.

Tvoj primer je putokaz mnogim mlađim generacijama koje u tebi vide uzor i dokaz šta znači boriti se za svoju zemlju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Zato ti danas želimo ono što ti svakog leta daješ nama – snagu, osmeh i veru da se vredi boriti do kraja. Srbija je uz tebe, kao što si ti uvek uz nju.

Srećan rođendan, kapitene! - napisali su iz KSS-a.

Evrobasket 2025 se održava od 27. avgusta do 14. septembra, a domaćini su Kipar, Letonija, Poljska i Finska.

Srbije nalazi u grupi A sa selekcijama Turske, Češke, Letonije, Estonije i Portugalije.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?