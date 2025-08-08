NEOČEKIVANO! Košarkaš Partizana ne igra za reprezentaciju na Evrobasketu

Košarkaš Partizana Frenk Nilikina neće igrati za Francusku na Evropskom prvenstvu, saopštio je danas selektor "galskih petlova" Frederik Fotu.

FOTO: N. Skednerija

Selektor je spisak igrača koji konkurišu za 12 koji će biti u timu skratio danas za Nilikinu, Musu Dijabatea i Usmana Dijenga.

Nilikina (27) je kod prethodnog selektora Vensana Kolea godinama bio standardni član reprezentacije, sa kojom je osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Kini 2019. godine i dva olimpijska srebra, u Tokiju 2021. i u Parizu 2024.

