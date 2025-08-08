NEOČEKIVANO! Košarkaš Partizana ne igra za reprezentaciju na Evrobasketu
Košarkaš Partizana Frenk Nilikina neće igrati za Francusku na Evropskom prvenstvu, saopštio je danas selektor "galskih petlova" Frederik Fotu.
Selektor je spisak igrača koji konkurišu za 12 koji će biti u timu skratio danas za Nilikinu, Musu Dijabatea i Usmana Dijenga.
Nilikina (27) je kod prethodnog selektora Vensana Kolea godinama bio standardni član reprezentacije, sa kojom je osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Kini 2019. godine i dva olimpijska srebra, u Tokiju 2021. i u Parizu 2024.
