BULUT NA NOVOM POČETKU! Najbolji basketaš svih vremena osmislio zanimljivu akciju

Dušan Domović Bulut pre petnaestak godina posejao je seme basketa 3x3 u Srbiji i potom krenuo u žetvu trofeja.

Foto: Nebojsa Parausic

Srbiju je proslavio rezultatima u ovom sportu, a samu igru dodatno nadahnuo i nemerljivo uticao na njenu popularnost u globalnim okvirima. Stazom, koju je pre više od decenije i po utabao svojim nesvakidašnjim talentom i velikim radom, i danas koračaju srpski basketaši na putu do medalja.

Bez svake sumnje Dušan Domović Bulut najbolji je basketaš svih vremena, GOAT u pravom smislu te reči, a sada je rešio da na sebi svojstven način vrati deo onoga što mu je ovaj sport podario, ali i gradu Novom Sadu u kome je ponikao.

Domović Bulut pokreće manifestaciju pod nazivom Basket City koja će predstavljati jedinstveni međunarodni sportsko-kulturni događaj kojim će spojiti vrhunski 3x3 basket sa elementima urbane subkulture, edukacije i sportskih nauka. Odvijaće se u periodu od juna do kraja decembra, kombinujući takmičarski, edukativni i umetnički sadržaj na visokom nivou.

- Letnji deo manifestacije od juna do septembra biće fokusiran na intenzivne kampove i turnire, uz učešće domaćih i inostranih talenata i profesionalaca. Biće organizovani basket 3x3 kampovi za decu i mlade za uzrast od osam do 22 godine, kao i turniri za mlađe kategorije, odnosno juniore do 18 godina, zatim basketaše do 23 godine, kao i profesionalni seniorski turniri, ali i turniri za rekreativce amatere”, počeo je priču Domović Bulut.

Od septembra do decembra manifestacija Basket City poprimiće više edukativni i naučni karakter:

- Obavljaćemo sportsku dijagnostiku i testiranje učesnika kampova, kao i profesionalnih sportista iz zemlje i regiona. Održavaće se stručni seminari, radionice i edukacije za trenere, sportiste i sportske radnike kao i predavanja o sportskom razvoju, pravilnoj ishrani, rehabilitaciji i poboljšanju performansi sportista”, istakao je Domović Bulut.

Ceo događaj biće obogaćen i uličnim umetničkim sadržajem koji prati savremeni duh basketa:

- Planirani su nastupi di-džejeva, raznih muzičkih izvođača i performera, zatim ulične modne revije, kreativne prezentacije kao i filmske projekcije i fotografske izložbe na temu sporta, grada Novog Sada i basketaškog pokreta. Cilj manifestacije Basket City je razvoj mladih talenata, promocija basketa 3x3 i urbana integracija sporta kroz umetnost i zajednicu. Želja nam je da ovaj događaj pozicionira Novi Sad kao regionalni centar basketa 3x3 sa internacionalnim dosegom i lokalnim korenom”, objasnio je Domović Bulut.