INCIDENTU PRETHODILO VREĐANJE NA RASNOJ OSNOVI? "Novosti saznaju": Ovo su u policiji ispričali akteri i svedoci tuče sa košarkašima Partizana

TUČI, koja je, kako se sumnja, u ranim jutarnjim satima, 5. maja izbila između košarkaša Partizana, Karlika Džonsa, Sterlinga Brauna i Isaka Bonge, sa jedne i N. J. (37) i J. K. (46) sa druge strane, prema izjavama dve devojke, koje su dan kasnije saslušane u PU Savski venac, prethodile su uvrede na njihov, ali i račun sportista.

Screenshot / X / guduricotablu

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, policija je uzela izjave od svih aktera ovog incidenta, koji se dogodio ispred jednog beogradskog kluba u Crnogorskoj ulici, dostavljeni su video-snimci, a naloženo je i veštačenje povreda, koje su zadobili N. J. i J. K.

Kako nezvanično saznajemo, jedna od devojaka je ispričala da je sa nekoliko drugarica i drugova došla u klub i da su tamo upoznali košarkaše. Neposredno pre zatvaranja kluba, sa prijateljima je krenula kući, da bi im ispred lokala, dvojica, njoj nepoznatih muškaraca, koji su, kako je navela, bili pod dejstvom alkohola, počeli da dobacuju da su "ku... koje idu sa crncima", i da ih pitaju "što ne nađete nekog našeg, nego ste videle ove košarkaše sa parama". Jedan od njih se, zatim, prema rečima svedokinje, obratio košarkašima: "J.... vam mater crnačku", a zatim je, kako misli, prišao Sterlingu, uneo mu se u lice, nešto rekao, a zatim ga udario pesnicom. Tada je krenula gužva i tuča, a ona se sa drugaricama sklonila u stranu. Tom prilikom je videla svog druga kako leži, ali on joj je rekao da se sam sapleo i izvrnuo koleno, pošto od ranije ima problema, pa su pozvali Hitnu pomoć.

I njena drugarica je ispričala da su u klubu upoznali košarkaše, koji su, kako je kazala, bili fini prema njima, a da je sve krenulo po izlasku iz lokala:

- Na stepeništu sam videla neka dva momka, koja su počela da nas vređaju, govoreći: "Gledaj ove k.... što idu sa ovim crncima". Videlo se da su pijani. Ignorisala sam komentare i izašla iz kluba i tada sam videla da se jedan od te dvojice unosi u lice, mislim Sterlingu i videla sam da je krenuo ka njemu, kao da hoće da ga udari. Okrenula sam se, nisam videla ko je koga i da li je tukao, samo sam žurila da se sklonim odatle.

Posekotine po celom licu U SVOJOJ izjavi u policiji, J. K. je, između ostalog naveo da je po izlasku iz kluba, jedan muškarac napao N. J., tačnije da ga je udario flašom po glavi, nakon čega je ovaj pao: - On je odmah ustao, a na mene je krenulo još troje muškaraca, počevši da me udaraju flašama po glavi i šutiraju po telu. Zatim je jedan izvadio nešto iz džepa, neki oštar predmet i posekao me po licu i nosu. Lica koja su nas napala su neposredno pre toga bili gosti u klubu i za njih znam da su košarkaši Partizana. Nakon toga su se razbežali, a stigla je policija i Hitna pomoć. Ne znam zbog čega su nas napali.

Sa druge strane, N. J. i J. K. imaju sasvim drugačiju priču, tvrdeći da su oni žrtve košarkaša i da ne znaju zbog čega su ih napali.

- Nakon izlaska iz kluba, sa svojim prijateljem J. K. napao me je jedan muškarac, udarivši me flašom u glavu - kako saznajemo ispričao je u policiji N. J. - Pao sam na trotoar i odmah sam ustao pokušavajući da se odbranim od dvojice ili trojice, koji su me uporno napadali. Video sam da su još dvojica udarali mog mog prijatelja, koji je pao i izgubio svest. Posle toga su dvojica otrčala prema Karađorđevoj ulici. Lica koja su nas napala, bili su gosti u klubu i znam da su košarkaši prvog tima Partizana i znam da se zovu Braun Sterling, Karlik Džouns, Frank Ntilikana i Isak Bonga.

Dalje je, prema onome što saznajemo, ispričao da mu nije poznato što su ih napali, pošto u klubu nisu imali nikakvu komunikaciju, niti nesporazum. On je sa prijateljem prebačen u Urgentni centar, gde su im ukazali pomoć i konstatovali povrede.