"OVO NIKAD NIJE BILO!" Kada je Svetislav Pešić video šta se desilo na žrebu za Evropsko prvenstvo u košarci...

Muška košarkaška reprezentacija Srbije danas je saznala sa kime će igrati na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, a potom je usledila vrlo zanimljiva reakcija selektora "orlova", Svetislava Pešića.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, najpre da će košarkaška reprezentacija Srbije igrati protiv Letonije, Češke, Turske, Estonije i Portugala u grupi A Evrobasketa 2025, odlučeno je danas žrebom u Rigi.

Na tom žrebu, formirane su i sve preostale grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

A videvši šta sledi na šampionatu Evrope koji će se održati od 27. avgusta do 14. septembra ove godine u Letoniji, Finskoj, Kipru i Poljskoj, Pešić je ovako započeo analizu:



"Nikada ni na jednom dosadašnjem prvenstvu Evrope nije bilo toliko kandidata za medalje i ovo je, zapravo, Svetsko prvenstvo u malom. Na poslednjem šampionatu sveta su dva evropska predstavnika, Nemačka i Srbija, igrala u finalu, a na Olimpijskim igrama su od četiri najbolje ekipe, tri bile iz Evrope - Francuska, Srbija i Nemačka. Osim tih timova, imamo još najmanje šest kadidata za osvajanje medalje na ovogodišnjem prvenstvu. To će biti za nas ogroman izazov i konkurencija", rekao je Pešić, preneo je zvanični sajt KSS.

"Ukrštamo se sa najjačom grupom!"



On je istakao da je dobro da će Srbija svoje mečeve u grupnoj fazi igrati u Rigi, a u tom gradu će biti održana i eliminaciona faza kontinentalnog šampionata.



"Iz ove perspektive je dobro to što smo u Rigi, da ne moramo da putujemo sa jedne na drugu stranu kontinenta. Ukrštamo se sa najjačom grupom. U našoj grupi su i Letonija i Estonija koje će biti potpomognute domaćim navijačima. Letonija je, naravno, favorit u našoj grupi. Turska ima izvanrednu reprezentaciju i oni su među kandidatima za medalje. Ono što će biti izazovno za nas jeste to što se ukrštamo sa vrlo jakom grupom u kojoj su Litvanija i Nemačka. Mi ćemo se sigurno kvalifikovati u osminu finala, ali će biti važno sa kog mesta u grupi i sa kim ćemo se ukrstiti i to tako treba gledati", dodao je selektor Srbije.

"Mi smo poznati da sve unapred predviđamo"

"Ne treba gledati žreb samo kroz prvih pet protivnika u grupi, već i sa kim se ukrštamo i s kim posle igramo. Mi smo poznati da sve unapred predviđamo, ja takav nisam. Znam samo jednu stvar, a to je da ćemo napraviti dobar plan priprema i da ćemo izabrati protivnike koji nam odgovaraju, da ćemo otići na prvenstvo sto odsto pripremljeni. Naravno, zdravlje igrača biće na prvom mestu, sve ostalo ne zavisi samo od nas", istakao je Svetislav Pešić.

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket će se najpre odvijati kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom prinicpu, najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.

Srbiju niko nije izabrao pre žreba!

Pre žreba, zemlje-domaćini imali su mogućnost da izaberu jednog rivala koji će s njima biti u grupi.

Ono što se unapred znalo, to je da će Letonci biti u grupi A, i igrati svoje mečeve u Rigi, Finci u grupi B i igrati u Tampereu, Kiprani u grupi C i igraće u Limasolu, a Poljaci će biti u grupi D, čiji su mečevi u Katovicama.

Pred žreb, Letonci su odbarali Estoniju za svoju grupu, Finci Litvaniju, Kiprani Grčku, a Poljaci Islanđane.

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara