NBA NA NOGAMA! Bogdan Bogdanović se seli u spektakularnom transferu?

To da je Luka Dončić prešao iz Dalasa u Los Anđeles lejkerse jeste uzdrmalo NBA tržište, ali i izazvalo čuđenje mnogih ljubitelja košarke poslovnom politikom Maveriksa, no uskoro bi veliki transfer mogao da doživi i kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović.

FOTO: Tanjug/AP

Već neko vreme, tačnije od 25. januara i utakmice sa Torontom, Bogdanović ne igra za Atlanta hokse.

Objašnjenje kluba je "nije sa ekipom".

Iako može da bude mnogo privatnih razloga da neko ne bude sa timom tokom takmičarske sezone, brojni američki mediji ubeđeni su da je to "jer se sprema transfer".

A gde bi Bogdanović mogao da nastavi karijeru?

Više je mogućnosti.

Jedni tvrde da je Filadelfija moguća destinacija, jer Atlanta "merka" Pola Džordža, pa bi Srbin uz svog nekada omiljenog košarkaša u video-igrici, Klinta Kapelu, mogao da pređe u tabor Seventisiksersa.

Drugi su ubeđeni da nisu tek tako bezazlene glasine da bi Bogdanović mogao da pojača Lejkerse i sa Dončićem čini balkanski tandem "jezerdžija" iz Los Anđelesa.

Treći, pak, povezuju kapitena "orlova" sa dosadašim Dončićevim klubom, jer "insajderi" iz tabora Maveriksa tvrde da "Dalas nije završio sa jačanjem tima pukim dovođenjem Entonija Dejvisa iz Lejkersa" (a i odlazak slovenačkog reprezentativca upraznio je mesto na spoljnim pozicijama).

Bilo kako bilo, prelazni rok u NBA ligi traje do 6. februara i vrlo brzo bi moglo da postane jasno - ide li to Bogdanović u treći klub najjačeg prvenstva na svetu. Podsetimo, od 2017. do 2020. bio je član Sakramento kingsa, a od tada je u ekipi iz Džordžije.

Bogdan Bogdanović - NBA statistika

Ove sezone, Bogdanovićeve brojke nisu impresivne kao što su umele da budu. Zapravo, prvi put od 2017/2018 ima manji košgeterski prosek od 11,8 poena po meču.

Trenutno, posle 24 odigrane utakmice, prosek mu je tačno 10 poena po takmičarskomnastupu, uz 2,8 skoka i dve asistencije. Šut iz igre mu je najlošiji od dolaska u NBA, samo 37,1% uspešnosti, a i preciznost kada se o trojkama radi je najniža od kada je zaigrao u najjačoj ligi sveta, 30,1%. Ipak, ne treba smetnuti s uma koliko su povrede omele "Bogija" da pokaže sve ono što ume, a upravo je "ispresecanost" nastupa i onemogućila da uđe u formu na koju je navikao ljubitelje košarke. Primera radi, prošle sezone proseci su mu bili 16,9 poena, 3,4 skoka i 3,1 asistencija, uz šut iz igre od 42,8%, a 37,4% što se tiče trojki.

NBA tabela

U Istočnoj konferenciji, na tabeli vode Klivlend (40-9), Boston (35-15), Njujork (33-17), Indijana (28-20), Milvoki (26-22), Majami (24-23), Detroit (25-25), Orlando (24-27), Atlanta (23-27)...

Kada je Zapadna konferencije u pitanju, Denver je sa učinkom 31-19 trenutno četvrti. Vodi Oklahoma siti sa 39-9, a slede Memfis sa 34-16, Hjuston sa 32-17, dok su iza Nagetsa dva kluba iz Los Anđelesa, Lejkersi sa 28-19 i Klipersi sa 28-21. Iza je Minesota sa 27-23, osmi je Feniks sa 25-23, potom sledi Dalas sa 26-24, a onda i ostatak konkurencije.

Nova sezona NBA lige

Ligaški deo nadmetanja traje do 13. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 obavezne utakmice.

Ol-star utakmice (tri umesto jedne) u skroz novom formatu održavaju se 16. februara u San Francisku, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije na programu je od 15. do 18. aprila, a dan kasnije, 19. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa.

Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 5. jun, a moguća majstorica igrala bi se 22. juna.

---

A ako vam se košarka sviđa, NBA kao njen sastavni deo, kao i sve što u njoj rade Nikola Jokić i Denver, ali i ne samo oni već i svi ostali srpski i drugi asovi, pratite ih na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu