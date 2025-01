JOKIĆ AMERIMA OČITAO LEKCIJU: Denver se oglasio na srpskom, imao poruku za Nikolu i srpski narod

DENVER Nagetsi oglasili su se na srpskom jeziku, čestitali su Božić pravoslavnim vernicima.

Nikola Jokić u duelu protiv centra San Antonija FOTO: Tanjug/AP

Na najradosniji hrišćanski praznik Nikola Jokić, ali i pravoslavni vernici dobili su čestitku.

- Srećan Božić Nikoli i svima koji slave danas, piše u objavi Denvera.

Tu je i fotografija, sa natpisom na latinici: "Srećan Božić".

Denver u noći između utorka na sredu od 04.00 po srpskom vremenu dočekuje šampiona, Boston.

Podsetimo, Nikola Jokić je 25. decembra očitao lekciju novinarima koji su ga pitali da li slavi Božić, da to nije njegov božić, da on slavi 7. januara, a Nagetsi to nisu zaboravili.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?