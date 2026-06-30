SKANDAL KAKAV FUDBAL NE PAMTI! FIFA izbacuje Austriju i Alžir sa Svetskog prvenstva
FUDBALSKI zemljotres!
Prema pisanju nekih medija, FIFA je pokrenula istragu o utakmici između Alžira i Austrije nakon kontroverznog remija 3:3 u grupnoj fazi Svetskog prvenstva.
Spornu situaciju analizira specijalizovani disciplinski komitet FIFA, a fokus je na navodnim sumnjama u mogući dogovor koji je mogao da odvede obe ekipe u nokaut fazu takmičenja. Prema istim izvorima, ukoliko se dokaže da je bilo nepravilnosti ili nameštanja rezultata, razmatraju se stroge sankcije.
One bi uključivale diskvalifikaciju i zabranu učešća na narednim velikim takmičenjima, kao i značajne finansijske kazne. U tom slučaju, reprezentacije Irana i Južne Koreje pominju se kao potencijalne zamene u kasnijim fazama turnira, koje bi mogle dobiti šansu da nastave takmičenje.
Međutim, za sada nema zvanične potvrde FIFA o pokretanju formalne procedure, niti dokaza da je utakmica nameštena, a sve informacije ostaju na nivou medijskih i internet spekulacija.
Podsetimo da je Alžiru i Austriji bio potreban po bod da bi bili sigurni u prolazak dalje, a na kraju je bilo 3:3, čak i ako je Alžir vodio 3:2 u nadoknadi vremena, ali su ubrzo primili gol. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak na kojem se vidi kako Marko Arnautović, austrijski napadač, nešto na našem jeziku govori selektoru Alžira Vladimiru Petkoviću: „Vladimire, hej, zašto daješ gol za 3:2?“.
FIFA nema mnogo vremena ako želi da reaguje, pošto će Austrija u četvrtak igrati sa Španijom u osmini finala. Što se tiče Alžira, oni igraju sa Švajcarskom u ranim noćnim satima sa četvrtka na petak.
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