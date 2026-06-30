ON NEMA DOZVOLU DA DOĐE OVDE! Novak Đoković zagrmeo na ATP, pa otkrio koga bi voleo da vidi na Vimbldonu

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona, pobedom nad Jibing Vuom.

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Đoković je savladao 102. igrača planete sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Tako je postao prvi igrač u Open eri sa više od 80 pobeda u uvodnim rundama Grend slem turnira. A na konferenciji za medije Novak je pričao o raznim temama.

Srbin je prvo upitan za povrede mladih igrača, koje su sve češće.

- Dobro pitanje. Tačno zapaženje, statistika pokazuje da je sve više povreda. Dve su perspektive. Komercijalna strana je sve izraženija i pokušava da se pojača još: duže trajanje turnira, novi turniri u već zgusnutom kalendaru… Ja ne igram ni približno kao pre, imam taj luksuz, pa nisam izložen intenzivnom kalendaru kao drugi igrači. Velika je promena bila na mastersima koji su sada dvonedeljni, ja sam oduvek bio protiv toga. Komercijalno, donosi dodatnu vrednost, ali kome? Uglavnom vlasnicima turnira. Igrači moraju da shvate pozadinu tog tridesetogodišnjeg dogovora i da tako shvate da im ne ide u prilog toliko koliko misle da im ide. Posle toga, vlasnici mastersa su napravili novu infrastrukturu, stadione, ali i te investicije idu protiv igrača, protiv ATP-ja, mnogo je primera, mnogo razloga ispod radara… Igrači su izvukli kraću slamku, ali to su želeli. Ja nisam imao moć da to zaustavim… - rekao je i dodao:

- Vidim da se Alkaraz i još neki žale na daljinu od kuće, previše turnira. Razumem ih. Mislim da tenisu treba reset i da WTA i ATP tur ne funkcionišu dobro. Mnogo je stvari iza kulisa. Grend slemovi su oduvek bili najvažniji i biće, ali oba Tura moraju da razmotre promene kalendara, pravila… Traže se brza rešenja, a ako želimo da ovaj sport stvarno napreduje i bude uspešan, moramo da uzmemo u obzir sve ključne igrače i da vidimo šta možemo da se dogovorimo. Ipak, mnogo je više konflikta nego jedinstva, pa sumnjam da će se to desiti. Jesam za promenu, moramo da učinimo da se mlađima dopadne tenis. Godine prosečnog fana tenisa su 61. Mlađi neće sedeti pet sati i gledati svaki dan. Moramo da vidimo kako da dopremo do njih. Moramo da imamo kraće mečeve, nešto dinamično, ovo je predugo.

Đokovoić je otkrio i da se čuo sa Borisom Bekerom.

- Dopisivali smo se, i dalje nema dozvolu da dođe u Britaniju. Nisam jedini koji bi voleo da vidi Borisa ovde. On je legenda tenisa, moj je bivši trener, radio sam s njim u najuspešnijem periodu karijere. Drag mi je prijatelj, stalo mi je do njega i nadam se da će mu biti dozvoljeno da se vrati. Najmlađi je šampion ovde u istoriji, posebno je povezan s ovim mestom.