HAOS U DENVERU ZBOG NIKOLE JOKIĆA: Donose brutalnu odluku posle fijaska u plej-ofu, a ovaj čovek sve menja!
Denver Nagetsi prave velike promene u stručnom štabu. Stiže iskusno pojačanje za Nikolu Jokića!
Uprkos razočaravajućoj eliminaciji već u prvom kolu plej-ofa NBA lige, Denver Nagetsi neće menjati glavnog trenera. Klub je doneo odluku da zadrži Dejvida Adelmana na čelu stručnog štaba, iako je njegova debitantska sezona završena neočekivanim fijaskom.
Umesto smene, uprava planira da značajno ojača klupu i dovede bivšeg NBA glavnog trenera koji bi uneo neophodno iskustvo u tim. Novinar Džejk Fišer prenosi da Denver paralelno radi na dva fronta.
Rekonstrukcija rostera oko trostrukog MVP-ja Nikole Jokića i dovođenje zvučnog trenerskog imena koje će pomagati Adelmanu i pojačati taktičku pripremu na klupi.
Kao prvi kandidat za ovu poziciju pominje se Dejv Džerger (51), nekadašnji strateg Memfis Grizlisa i Sakramento Kingsa, koji je kasnije radio kao pomoćnik Doku Riversu u Filadelfiji i Milvokiju.
Ipak, Denver ima ozbiljnu konkurenciju iz Evrope. Francuski evroligaš Pariz pokazuje veliko interesovanje za Džergera i pokušava da ga privoli da po prvi put u karijeri preuzme neki klub sa Starog kontinenta. Ostaje da se vidi da li će iskusni trener izabrati povratak u NBA ili novi izazov u Evroligi.
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