Fudbal

SRCE DA PUKNE! Dete mu preminulo pred utakmicu života, on postigao gol na Svetskom prvenstvu i zaplakao

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30. 06. 2026. u 05:26

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Pogodak Kodija Gakpa u 72. minutu meča šesnaestine finala Svetskog prvenstva u Montereju doneo je vođstvo Holandiji protiv Maroka, ali je za samog fudbalera imao mnogo dublje, tragično značenje

СРЦЕ ДА ПУКНЕ! Дете му преминуло пред утакмицу живота, он постигао гол на Светском првенству и заплакао

Foto APmu

Napadač Liverpula i holandske reprezentacije našao se na terenu samo nekoliko dana nakon što su on i njegova partnerka Noa van der Bij saopštili bolnu vest — da je njihova nerođena beba, sin Ilajdža Rafael, preminula tokom trudnoće.

Nakon što je zatresao mrežu na asistenciju Krisensija Samervila, Gakpa su potpuno savladale emocije, pa je u suzama pao na travu, dok su mu u zagrljaj pritrčali saigrači predvođeni Virdžilom van Dajkom. 

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