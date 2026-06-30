SRCE DA PUKNE! Dete mu preminulo pred utakmicu života, on postigao gol na Svetskom prvenstvu i zaplakao
Pogodak Kodija Gakpa u 72. minutu meča šesnaestine finala Svetskog prvenstva u Montereju doneo je vođstvo Holandiji protiv Maroka, ali je za samog fudbalera imao mnogo dublje, tragično značenje
Napadač Liverpula i holandske reprezentacije našao se na terenu samo nekoliko dana nakon što su on i njegova partnerka Noa van der Bij saopštili bolnu vest — da je njihova nerođena beba, sin Ilajdža Rafael, preminula tokom trudnoće.
Nakon što je zatresao mrežu na asistenciju Krisensija Samervila, Gakpa su potpuno savladale emocije, pa je u suzama pao na travu, dok su mu u zagrljaj pritrčali saigrači predvođeni Virdžilom van Dajkom.
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