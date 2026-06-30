PANIKA NA VIMBLDONU! Novak Đoković priznao surovu istinu posle drame u Londonu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uspešno je rešio prvi zadatak na ovosezonskom izdanju Vimbldona pošto je u jednom veoma tvrdom meču uspeo da slomi orah zvani Jibin Vu, te sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 prođe u drugo kolo i uspešno započne potragu za 25. Grend slem titulom.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Posle meča, Novak je izneo svoje utiske.

- Uvek je bolje kada pobedite. Nije prvi put da govorim o tome koliko je Vimbldon važan za mene i za moj život. Mislim da Vu zaslužuje jedan veliki aplauz za neverovatno izdanje - počeo je Đoković i nastavio:

- Osećam se srećno, ali ne toliko sveže. Nisam se osećao kao da je prva runda. Igrali smo dva različita meča: bez krova i sa krovom. To dosta utiče na vlažnost trave. Morate da pokušate da se adaptirate, ali to nije lako. On je mene stavio u određenu vrstu pritiska. Znam da želi veoma agresivno i ravno da udara loptu. Definitivno me je iznenadio sa nivoom njegovih udaraca: servisi, forhendi, bekhendi. Možda i nije trebalo da izgubim ovaj četvrti set. Kada igrate ovakve mečeve, to se rešava u nekoliko poena. Sreća pa imam iskustva od dve decenije igranja na ovim terenima, pa se snalazim.

Usledilo je pitanje o istezanju i svežini, kao i o deci, Tari i Stefanu i njihovoj podršci.

- Koristim violinu kao proslavu. Još uvek smišljam novu koreografiju. Moja familija je svakako nešto što mi daje energiju. Blagosloven sam što ih imam i pričaćemo o tome - rekao je Novak.