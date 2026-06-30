PANIKA NA VIMBLDONU! Novak Đoković priznao surovu istinu posle drame u Londonu
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uspešno je rešio prvi zadatak na ovosezonskom izdanju Vimbldona pošto je u jednom veoma tvrdom meču uspeo da slomi orah zvani Jibin Vu, te sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 prođe u drugo kolo i uspešno započne potragu za 25. Grend slem titulom.
Posle meča, Novak je izneo svoje utiske.
- Uvek je bolje kada pobedite. Nije prvi put da govorim o tome koliko je Vimbldon važan za mene i za moj život. Mislim da Vu zaslužuje jedan veliki aplauz za neverovatno izdanje - počeo je Đoković i nastavio:
- Osećam se srećno, ali ne toliko sveže. Nisam se osećao kao da je prva runda. Igrali smo dva različita meča: bez krova i sa krovom. To dosta utiče na vlažnost trave. Morate da pokušate da se adaptirate, ali to nije lako. On je mene stavio u određenu vrstu pritiska. Znam da želi veoma agresivno i ravno da udara loptu. Definitivno me je iznenadio sa nivoom njegovih udaraca: servisi, forhendi, bekhendi. Možda i nije trebalo da izgubim ovaj četvrti set. Kada igrate ovakve mečeve, to se rešava u nekoliko poena. Sreća pa imam iskustva od dve decenije igranja na ovim terenima, pa se snalazim.
Usledilo je pitanje o istezanju i svežini, kao i o deci, Tari i Stefanu i njihovoj podršci.
- Koristim violinu kao proslavu. Još uvek smišljam novu koreografiju. Moja familija je svakako nešto što mi daje energiju. Blagosloven sam što ih imam i pričaćemo o tome - rekao je Novak.
Preporučujemo
PRENOS, NEMAČKA-PARAGVAJ: Penali u Bostonu - kakva drama! (VIDEO)
30. 06. 2026. u 01:12
KAKAV EGZODUS! Crvena zvezda ostala i bez trenera
30. 06. 2026. u 00:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"ZVEZDAŠ SAM OD MALENA, ZATO SAM ODBIO PARTIZAN" Reprezentativac Srbije Nikola Jović otkrio da je imao ponude i crveno i crno-belih
Srpski reprezentativac Nikola Jović otkrio je da je imao ponude i Zvezde i Partizana.
29. 06. 2026. u 12:06
LAPSUS ILI SAMOUVERENOST?! Selektor Hrvatske: "Kada prođemo Portugal, videćemo šta i kako dalje!"
Fudbaleri Hrvatske igraće u šesnaestini finala Mundijala protiv Portugala. Na papiru Kristijano Ronaldo i drugovi su favoriti, ali to ništa ne mora da znači na terenu. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić obratio se javnosti pred ovaj duel.
29. 06. 2026. u 08:42
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)