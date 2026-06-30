NEVIĐENI SKANDAL UŽIVO U PRENOSU! Ceo svet u šoku zbog onoga što se pojavilo na utakmici Hrvatske, FIFA pokreće hitnu istragu
BRUKA i sramota na Svetskom prvenstvu u fudbalu!
Naime, tokom direktnog TV prenosa utakmice između Hrvatske i Gane, koja je odigrana u subotu, 27. juna u Filadelfiji, u krupnom kadru jasno se videla hrvatska zastava sa ustaškim simbolom — šahovnicom koja počinje belim poljem.
Sudeći po natpisima koji su stajali na samoj zastavi, ovaj sramni rekvizit su na stadion u Filadelfiji doneli hrvatski navijači iz Hamiltona u Kanadi. I ovo bi skupo moglo da košta komšije.
Podsećanja radi, prema zvaničnim regulativama FIFA, unošenje nacističkih i fašističkih simbola na utakmice koje organizuje svetska fudbalska federacija je strogo zabranjeno i rigorozno kažnjivo. Očigledno je da je došlo do neviđenog i ozbiljnog propusta u samoj organizaciji meča i obezbeđenja na stadionu.
Očekuje se hitna reakcija FIFA!
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