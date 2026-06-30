Fudbal

DEJAN STANKOVIĆ PRECRTAO STRANCA! Zvezda ga ukrala velikanima, a sada ga "uvaljuje" Rusima

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30. 06. 2026. u 05:50

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ДЕЈАН СТАНКОВИЋ ПРЕЦРТАО СТРАНЦА! Звезда га украла великанима, а сада га уваљује Русима

FOTO: N. Skenderija

Portugalski fudbaler Tomaš Handel (25) nalazi se na izlaznim vratima Crvene zvezde nakon samo jedne sezone provedene u Beogradu. Za njegove usluge ozbiljno su zainteresovani ruski CSKA iz Moskve i češka Sparta iz Praga.

Crveno-beli su trenutno na pripremama u Austriji, gde su nedavno odigrali 1:1 protiv Slovana iz Bratislave. Na toj utakmici šef stručnog štaba Dejan Stanković nije računao na Ovusua, Bađa i Handela, čime je jasno stavljeno do znanja da oni više nisu u planovima kluba za budućnost.

Kako prenosi "Mocart sport", Zvezda za talentovanog Portugalca ima dve konkretne opcije: Sparta iz Praga želi direktan otkup ugovora. CSKA iz Moskve nudi pozajmicu uz opciju otkupa.

Upravo ponuda iz Rusije pravi mali problem upravi iz Ljutice Bogdana, jer pozajmica nije idealan scenario za klub koji želi odmah da raščisti račune i roster.

Podsećanja radi, Zvezda je prošlog leta dovela Handela iz Vitorije Gimaraeš za čak 3.100.000 evra. Od njega su se očekivale velike stvari, pogotovo zato što su krajem 2025. godine za njega bili zainteresovani velikani poput Porta i Milana.

Ipak, Portugalac nije uspeo da se nametne prvo Vladanu Milojeviću, a sada ni Dejanu Stankoviću. Bleda izdanja uticala su na to da promena sredine bude najbolje rešenje i za igrača i za klub, a naredni dani će pokazati da li Handel bira Prag ili Moskvu.

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