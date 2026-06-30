PA, GDE BAŠ ON? Novak Đoković u drugom kolu Vimbldona protiv finaliste gren slema

Novak Đoković je teškom mukom prevazišao prvu prepreku, pošto je u duelu 1. kola sa 3:1 savladao kineskog igrača Jibinga Vua.

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Dobio je Novak prvi set, potom je poražen u drugom, da bi u trećem nekako slomio otpor upornog Kineza. Slično je bilo i u četvrtom delu igre, pa je Đoković potrošio mnogo više energije nego što je bilo ko mogao da zamisli.

Naredni protivnik na Vimbldonu biće mu Stefanos Cicipas sa kojim je Nole igrao i finale Rolan Garosa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Đoković protiv grčkog tenisera igra odlično u poslednjih šest godina, pošto ima čak 11 uzastopnih pobeda. Između ostalog, pobedio ga je i na Olimpijskim igrama u Parizu pre dve godine.

Grk je u prvoj rundi savladao Iga Gastona poprilično ubedljivo, a meč sa Đokovićem na programu će biti u sredu, najverovatnije ponovo u večernjem terminu.