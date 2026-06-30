OD KRSTARENJA DO TURBULENTNIH LJUBAVI Astro savet za utorak, 30. jun: Ova 4 znaka su na udaru opozicije između planeta ekspanzije i strasti
TRIGON između Jupitera u Lavu i Neptuna u Ovnu, od 30. juna do 23. avgusta, podstiče želju za uživanjem u životu, druženjem i izlascima, donosi brojna putovanja (naročito krstarenja brodom, jahtom).
Ali, Jupiter (simbol ekspanzije) pravi i opoziciju sa Plutonom, planetom strasti, koja slobodnim Lavovima i Vodolijama, nagoveštava ulazak u turbulentnu i dramatičnu ljubavnu vezu sa harizmatičnim, ali posesivnim i ljubomornim partnerom. Ovaj aspekt će najviše osetiti Lavovi, Vodolije, Škorpije i Bikovi.
Osobe sa natalnim Jupiterom u Lavu su otmene, galantne, velikodušne, samouverene, ambiciozne i megalomanski nastrojene. Optimisti, često javne ličnosti, slavne, uobražene. Vole sjaj, luksuz i udobnost, ljubitelji monarhije. Dobri aspekti Jupitera u Lavu podstiču samopouzdanje, kreativnost i ambiciju, donoseći prilike za vrednovanje znanja, ličnih sposobnosti i talenata. Loši aspekti naglašavaju egocentrizam, oholost, tvrdoglavost, aroganciju, lenjost, snobizam i donose opasnost od prevara.
Preporučujemo
HRABROST NA DELU: Mačka naterala medveda da preskače ogradu (VIDEO)
29. 06. 2026. u 22:22
NAJPAMETNIJI HOROSKOPSKI ZNACI: Znaju kada ih neko laže i uvek su korak ispred svih
29. 06. 2026. u 22:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERIKANCI BRUJE: Vučić najavio kupovinu HQ-9, Srbija bi mogla da ima najmoćniji PVO sistem u Evropi!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici, da će Srbija nabaviti kineski protivvazduhoplovni sistem dugog dometa HQ-9, koji zapadni vojni analitičari ocenjuju kao pandan ruskom S-300, dok pojedine analize njegove sposobnosti porede i sa sistemom S-400.
29. 06. 2026. u 15:26 >> 15:52
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)