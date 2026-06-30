OD KRSTARENJA DO TURBULENTNIH LJUBAVI Astro savet za utorak, 30. jun: Ova 4 znaka su na udaru opozicije između planeta ekspanzije i strasti

TRIGON između Jupitera u Lavu i Neptuna u Ovnu, od 30. juna do 23. avgusta, podstiče želju za uživanjem u životu, druženjem i izlascima, donosi brojna putovanja (naročito krstarenja brodom, jahtom).

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Ali, Jupiter (simbol ekspanzije) pravi i opoziciju sa Plutonom, planetom strasti, koja slobodnim Lavovima i Vodolijama, nagoveštava ulazak u turbulentnu i dramatičnu ljubavnu vezu sa harizmatičnim, ali posesivnim i ljubomornim partnerom. Ovaj aspekt će najviše osetiti Lavovi, Vodolije, Škorpije i Bikovi.

Osobe sa natalnim Jupiterom u Lavu su otmene, galantne, velikodušne, samouverene, ambiciozne i megalomanski nastrojene. Optimisti, često javne ličnosti, slavne, uobražene. Vole sjaj, luksuz i udobnost, ljubitelji monarhije. Dobri aspekti Jupitera u Lavu podstiču samopouzdanje, kreativnost i ambiciju, donoseći prilike za vrednovanje znanja, ličnih sposobnosti i talenata. Loši aspekti naglašavaju egocentrizam, oholost, tvrdoglavost, aroganciju, lenjost, snobizam i donose opasnost od prevara.