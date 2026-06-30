"BOMBA" U NBA LIGI! Kakav trejd
Jedan od najkontraverznijih košarkaša današnjice, Dža Morent, trejdovan je iz Memfisa.
Kako prenosi ESPN-ov insajder Šams Čaranija, Dža Morant je trejdovan iz Memfis Grizlisa u Portland Trejl Blejzerse, čime je stavljena tačka na sedmogodišnju saradnju između plejmejkera i franšize iz Tenesija.
U suprotnom smeru krenuće Džerami Grant i Kris Marej, pa su obe ekipe odlučile da naprave ozbiljne promene u sastavima pred novu sezonu.
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