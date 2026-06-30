Tenis

TENISKI SVET JE ZANEMEO! Novak Đoković otvorio sako usred Vimbldona, a ono što je pisalo unutra zapalilo je planetu

Новости онлине

30. 06. 2026. u 01:30

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PREŽIVEO je Novak Đoković Kineza Jibinga Vua i plasirao se u drugo kolo Vimbldona.

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PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

A posle meča se više priča o potezu Srbina nego o samom duelu. Naime, Novak Đoković je na teren Centalnog terena u Londonu, uoči meča prvog kola Vimbldona sa Jibingom Vuom, izašao u posebno dizajniranom sakou.

Takva modna kombinacija srpskog tenisera zapalila je društvene mreže, a nedugo nakon izlaska na megdan Jibingu Vuu, otkrivena je i poruka koju je Novak Đoković nosio na unutrašnjoj strani sakoa.

"Nije junak ko bije, već ko nepravdu trpi i prašta", tako glasi citat koji je prišiven na unutrašnjoj strani Novakovog sakoa, koji je inače dizajnirao jedan od njegovih glavnih sponzora - Lakost.

U pitanju je srpska narodna poslovica koju su u svojim služenjima, između ostalih, cititrali Patrijarh srpski Pavle, kao i Monahinja Marija, igumanija manastira u Stublu.

Podsetimo, Đokoviću je ovo pohod na 25. grend slem titulu. S obzirom na to da su Vimbldon i londonska trava "njegov teren", Đoković se nada da bi konačno mogao da dođe do toliko željene titule.

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