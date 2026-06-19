ISTINA ISPLIVALA NA VIDELO! Vlahović i Juventus - poznat konačan epilog!
Srpski fudbaler Dušan Vlahović odlazi iz Torina ovog leta.
Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović definitivno će napustiti Juventus ovog leta kao slobodan igrač, prenosi transfer ekspert "Oracio Komando"!
Iako su usledile promene u rukovodećoj strukturi Juventusa, gde je Đovani Karnevali preuzeo funkciju generalnog direktora, klupska politika po pitanju srpskog centarfora ostala je - ista. Kako navode izvori bliski bjanko-nerima, "stara dama" nije voljna da ponudi Vlahoviću povećanje plate, kao ni uslove koji bi zadovoljili Srbina.
Karnevalijev prvi potez na novoj funkciji bio je potvrda stava prethodne uprave – ponuda koja je na stolu Vlahovićevih agenata jednaka je trenutnim platežnim moćima kluba i neće biti dodatno povećana. Ovakav ishod dolazi uprkos protivljenju stručnog štaba, koji je javno izražavao nadu da će dogovor biti postignut.
Dakle, Dušan Vlahović je do 30. juna u Juventusu, kada mu i zvanično ističe ugovor, pa će postati jedan od najtraženijih igrača na evropskom tržištu.
Tako će srpski napadač posle četiri godine napustiti Torino, u koji je stigao 2020. iz Fiorentine, u transferu vrednom oko 80 miliona evra, sa bonusima.
Za vreme igranja na Alijanc stadionu, Vlahović je upisao 168 utakmica, dao 68 golova i dodao na to 16 asistencija u svim takmičenjima. Uprkos svim tim ciframa, italijanski mediji tvrde da Srbin nije ispunio očekivanja zarad na uštrb plate koju je primao.
Ona je iznosila 12 miliona evra neto. Upravo je ta plata, prema prvim informacijama, prepreka i za evropske gigante kao što su Real Madrid, Barselona i minhenski Bajern, koji u ovom trenutku nisu spremni da izdvoje tolika sredstva za srpskog napadača.
Ostaje da se vidi, gde će Vlahović nastaviti karijeru, jer je novac trenutno jedini kamen spoticanja.
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