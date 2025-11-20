EUFORIJA TRESE SRBIJU! Da li je ovo znak da se Dušan Tadić vraća u reprezentaciju?

Na današnji dan 20. novembra 1988. rođen je srpski fudbaler Dušan Tadić koji puni 37. godina.

Tadić je prve korake napravio u rodnoj Bačkoj Topoli - AIK-u, a potom je prešao u Vojvodinu, gde je i debitovao u seniorskom fudbalu. Dobri nastupi otvorili su mu put ka inostranstvu, pa je 2010. godine otišao u Holandiju, najpre u Groningen, a zatim u Tvente.

Nakon sjajnih partija u Erediviziji, gde je za dva kluba ukupno postigao 23 gola, 2014. potpisao je za Sautempton. U Premijer ligi proveo je četiri godine, da bi se zatim vratio u Holandiju, ali ovog puta u Ajaks.

Upravo u amsterdamskom gigantu ostavio je najdublji trag - u 241 meču postigao je 105 golova i zabeležio 112 asistencija. Triput je osvojio prvenstvo, dvaput Kup Holandije, a bio je jedan od glavnih igrača čuvene generacije Ajaksa koja je stigla do polufinala Lige šampiona u sezoni 2018/19. Uz to, bio je najbolji strelac Eredivizije 2018/19. i najbolji igrač šampionata 2020/21.

FOTO: M. Vukadinović

Pre dve godine prešao je u Fenerbahče, gde je odigrao 109 mečeva, postigao 29 i upisao 35 asistencija, a trenutno nastupa za klub Al Vahda.

Dok je za nacionalan tim odigrao utakmica 111, postigao 23 gola i čak 40 sistencija. I nadamo se da tu nije kraj. Dolaskom Veljka Paunovića na klupu Srbije pokrenula se tema mogućeg povratka Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije. Jasno je da je situacija prilično teška da u jeseni karijere jedan od najboljih srpskih fudbalera u ovom veku ponovo obruče najdraži dres, ali poslednji potez podgreva tu situaciju.

Fudbalski savez Srbije, tačnije zvaničan nalog na Instagramu, čestitao mu je 37. rođendan uz prigodnu fotografiju Tadića ogrnutog srpskom trobojkom.

- Srećan 37. rođendan i sve najlepše želimo Dušanu Tadiću, navodi se u objavi FSS.

Podsećanja radi, Tadić ne igra za Srbiju još od Evropskog prvenstva prošle godine kada je ušao u razmirice sa tadašnjim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem oko njegove uloge, nakon što je počeo s klupe protiv Engleske.

