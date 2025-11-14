LUD NEKI NAROD! Ujak jajima gađao bivšeg predsednika Fudbalskog saveza
Bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Španije Luisa Rubijalesa gađao je jajima njegov ujak tokom promocije autobiografske Rubijalesove knjige u četvrtak uveče.
Incident se dogodio tokom promocije knjige Rubijalesa u kojoj opisuje pad karijere nakon što je 2023. godine na Svetskom prvenstvu u fudbalu za žene poljubio reprezentativku Dženi Hermoso.
Rubijales je sedeo na visokoj stolici na maloj pozornici kada se naglo okrenuo i izbegao najmanje dva jajeta bačena u njegovom pravcu. Jedno je pogodilo ekran iza njega, nakon čega je Rubijales krenuo ka publici.
"Ušao je čovek za koga sam kasnije video da je moj ujak, koji je problematičan i oduvek je bio takav. Imao je jaja koja je bacio na mene, ali u trenutku nisam znao šta drži u rukama i prvo sam pomislio da nosi oružje", rekao je Rubijales novinarima.
Rubijales je promovisao knjigu "Matar a Rubiales" ("Ubijanje Rubijalesa"), obimno delo od 500 strana u kojem iznosi svoju verziju profesionalnog sunovrata nakon incidenta sa Hermoso tokom ceremonije dodele medalja na Mundijalu 2023.
Izdavač navodi da Rubijales u knjizi tvrdi kako je bio žrtva "zavere različitih centara moći u španskom javnom životu", uključujući vladu i "profitabilni svet feminizma".
Rubijales negira da je poljubio Hermoso bez njenog pristanka. Iako je u početku odbijao da podnese ostavku uprkos javnom gnevu, kasnije je pod pritiskom vlade, fudbalskih zvaničnika, igračica i navijača odstupio sa funkcije.
Ranije ove godine španski sud ga je proglasio krivim za seksualni napad zbog neželjenog poljupca.
