LUD NEKI NAROD! Ujak jajima gađao bivšeg predsednika Fudbalskog saveza

Bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Španije Luisa Rubijalesa gađao je jajima njegov ujak tokom promocije autobiografske Rubijalesove knjige u četvrtak uveče.

Foto: V. Danilov

Incident se dogodio tokom promocije knjige Rubijalesa u kojoj opisuje pad karijere nakon što je 2023. godine na Svetskom prvenstvu u fudbalu za žene poljubio reprezentativku Dženi Hermoso.

Rubijales je sedeo na visokoj stolici na maloj pozornici kada se naglo okrenuo i izbegao najmanje dva jajeta bačena u njegovom pravcu. Jedno je pogodilo ekran iza njega, nakon čega je Rubijales krenuo ka publici.

"Ušao je čovek za koga sam kasnije video da je moj ujak, koji je problematičan i oduvek je bio takav. Imao je jaja koja je bacio na mene, ali u trenutku nisam znao šta drži u rukama i prvo sam pomislio da nosi oružje", rekao je Rubijales novinarima.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza".



Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

Rubijales je promovisao knjigu "Matar a Rubiales" ("Ubijanje Rubijalesa"), obimno delo od 500 strana u kojem iznosi svoju verziju profesionalnog sunovrata nakon incidenta sa Hermoso tokom ceremonije dodele medalja na Mundijalu 2023.

Izdavač navodi da Rubijales u knjizi tvrdi kako je bio žrtva "zavere različitih centara moći u španskom javnom životu", uključujući vladu i "profitabilni svet feminizma".

Rubijales negira da je poljubio Hermoso bez njenog pristanka. Iako je u početku odbijao da podnese ostavku uprkos javnom gnevu, kasnije je pod pritiskom vlade, fudbalskih zvaničnika, igračica i navijača odstupio sa funkcije.

Ranije ove godine španski sud ga je proglasio krivim za seksualni napad zbog neželjenog poljupca.