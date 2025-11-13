KAKAV GOL NA VEMBLIJU: Engleska je ovako povela protiv Srbije (VIDEO)

FUDBALSKA reprezentacija Engleske imala je vođstvo od 28. minuta meča protiv Srbije. Strelac je bio Bukajo Saka.

Screenshot / TV Arena sport

Dobro se Srbija branila u prvoj polovini poluvremena, čekala strpljivo šanse iz kontri, a za to je stigla kazna.

Šutirao je O'Rajli, a Rajković je uspeo da odbrani njegov udarac. Delovalo je da može hvatati loptu naš čuvar mreže, ali je odlučio da je izbaci.

Nažalost, "sela" je pravo na nogu Bukaja Sake koji je pogodio za vođstvo domaćina.

