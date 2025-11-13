KAKAV GOL NA VEMBLIJU: Engleska je ovako povela protiv Srbije (VIDEO)
FUDBALSKA reprezentacija Engleske imala je vođstvo od 28. minuta meča protiv Srbije. Strelac je bio Bukajo Saka.
Dobro se Srbija branila u prvoj polovini poluvremena, čekala strpljivo šanse iz kontri, a za to je stigla kazna.
Šutirao je O'Rajli, a Rajković je uspeo da odbrani njegov udarac. Delovalo je da može hvatati loptu naš čuvar mreže, ali je odlučio da je izbaci.
Nažalost, "sela" je pravo na nogu Bukaja Sake koji je pogodio za vođstvo domaćina.
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
