NOVI KIKS PARTIZANA: Crno-beli se nisu oporavili od Mačve, Čukarički brojao do četiri (FOTO/VIDEO)

PARTIZAN se očigledno nije oporavio od Mačve. Crno-beli su poraženi u 14. kolu Superlige Srbije kao gosti od Čukaričkog sa 4:1.

Neočekivano su izabranici Srđana Blagojevića izgubili u šesnaestini finala Kupa Srbije u Šapcu (0:2). Očekivalo se da će pokazati reakciju u prvenstvu, ali to se nije desilo.

Igrači koje sa klupe predvodi Milan Lešnjak su veoma motivisano ušli u utakmicu. Igrali su veoma borbeno i samo sedam minuta im je bilo dovoljno da dođu do prednosti.

Iskoristio je Bojica Nikčević smušenost rivala i udarcem iz daljine matirao Marka Miloševića. Treba pomenuti da je lopta na putu ka golu zakačila jednog igrača gostiju i završila u mreži.

Domaćin je i nakon vođstva nastavio da igra isto. U 29. minutu je na semaforu stajalo 2:0 nakon što je Slobodan Tedić bio precizan sa bele tačke. Penalu je prethodilo igranje rukom Milana Roganovića. Sudija Predrag Janjuš je na udarac sa 11 metara pokazao tek nakon gledanja VAR-a.

Odlučio je Blagojević da na startu drugog poluvremena napravi dve izmene. U igru je poslao Bibarsa Natha i Ibrahima Zubairua i uradio je dobar posao.

Upravo je fubdaler iz Gane dobru akciju Partizana krunisao pogotkom u 56. minutu. Njega je odlično proigrao Dema Sek, a krilni igrač je sjajnim udarcem savladao Lazara Kaličanina.

Do kraja susreta viđena su još dva pogotka u režiji Čukaričkog. Marko Docić je u 89. minutu izveo korner, prečku je udarcem glavom pogodio Đoković, ona se potom odbila do Nemanje Miletića kome nije bilo teško da je ubaci u praznu mrežu.

Potom je u petom minutu nadoknade mladi Filip Matijađević postigao prvenac za klub sa Banovog brda. Video je fudbaler Čukaričkog da je Milošević izleteo, iskoristio je to ovaj momak rođen 2008. godine i sa skoro 35 metara lobovao čuvara mreže crno-belih.

Crno-beli su ovim porazom prekinuli seriju od tri pobede protiv "brđana". Takođe, posle četiri utakmice u prvenstvu zatresla im se mreža.

Partizan je ostao drugi na tabeli sa 31 bodom, isto ima i Crvena zvezda, ali nju tek čeka meč ove runde protiv Radnika (nedelja, 17). Čukarički je na poziciji četiri sa 21.

Čukarički - Partizan 4:1 (2:0)

Stadion: Stadion na Banovom brdu. Gledalaca: oko 2.000. Sudija: Predrag Janjuš (Pančevo). Strelci: Nikčević 7, Tedić 29 pen, Miletić 89, Matijašević 90+5 (Čukarički) - Zubairu 56 (Partizan).

ČUKARČKI (3-4-3): Kaličanin - Tomović, Miletić, Đoković - Nikčević (od 68. Vadze), Mijailović (od 83. Docić), Sisoko, Miladinović (od 61. Tufegdžić) - Matijašević, Tedić (od 83. Pavkov), Stojanović (od 46. Cvetković).

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević - Roganović (od 86. Trifunović), Simić, Milić, Milovanović - Dragojević (od 46. Natho), Karabeljov (od 90. Ugrešić) - Sek, Vukotić, B. Kostić (od 46. Zubairu) - A. Kostić (od 70. Jovanović).

Drugo poluvreme: Čukarički - Partizan 4:1

90+7' - Kraj utakmice!

90+5' - NOVI POGODAK! Majstorija Filipa Matijaševića. Video je fudbaler Čukaričkog da je Milošević izleteo, iskoristio je to ovaj momak rođen 2008. godine i sa skoro 35 metara lobovao čuvara mreže crno-belih.

90' - Utakmica je produžena za sedam minuta.

89' - GOL! Čukarički vraća dva gola prednosti. Sjajan korner je izveo Marko Docić, glavom je prečku pogodio Đoković, lopta se potom odbila do Nemanje Miletića kome nije bilo teško da loptu ubaci u praznu mrežu.

87' - Dosta nervoze je prisutno na terenu. Gosti pokušavaju da izjednače, dok domaćin čini sve da sačuva prednost.

71' - Pokušao je za domaće rezervista Godsvil Vadze. Ipak, on nije uspeo da šutira onako kako je želeo.

56' - OPET GOL! Vraćaju se crno-beli. Napad je počeo od Vukotića koji je proigrao Seka, ovaj je video da je Zubairu sam na drugoj strani i njemu nije bilo teško da se upiše u strelce.

52' - Natho je ostavio dobru povratnu za Milića koji je sa nekih šest metara tukao visoko preko gola.

48' - Kakva prilika za Miladovinića. Šutirao je iz dobre pozicije, ali Milošević se odlično postavio i sprečio ga da postigne gol.

46' - Počelo je drugo poluvreme. Dve promene je napravio Srđan Blagojević. U igru su ušli Bibars Natho i Ibrahim Zubairu, a van terena su ostali Vanja Dragojević i Bogdan Kostić.

Prvo poluvreme: Čukarički - Partizan 2:0

45+4' - Završeno je prvo poluvreme!

45' - Prvo poluvreme produženo je za četiri minuta.

43' - Tedić je pokušao glavom posle centrašuta Matijaševića, no lopta je otišla iznad gola.

35' - Dva uzsatopna kornera su izveli gosti, ali opasnosti po Čukarički nije bilo, pošto je odbrana dobro reagovala prilikom centaršuteva.

29' - NOVI GOL! Sudija Predrag Janjuš je nakon gledanja VAR snimka dosudio penal za "brđane", pošto je Roganović igrao rukom. Siguran sa bele tačke bio je Slobodan Tedić.

22' - Moglo je vrlo lako da bude 2:0. Miladinović je promešao odbranu crno-belih, ali završnica je bila loša i njegov udarac je zaustavio golman gostiju.

10' - Dobar napad gostiju, ali loše je loptu zahvatio Vanja Dragojević i propustio je priliku da poravna rezultat.

7' - GOL! Čukarički vodi. Nisu dobro reagovali fudbaleri Partizana na sredini terena. Iskoristio je to Bojica Nikčević i savladao Marka Miloševića. Treba reći da je lopta na putu ka golu zakačila jednog igrača crno-belih i promenila je pravac.

1' - Počela je utakmica na Banovom brdu. Sa centra su prvi krenuli fudbaleri Partizana.

Sastavi timova:

ČUKARČKI (3-4-3): Kaličanin - Tomović, Miletić, Đoković - Nikčević, Mijailović, Sisoko, Miladinović - Matijašević, Tedić, Stojanović.

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević - Roganović, Simić, Milić, Milovanović - Dragojević, Karabeljov - Sek, Vukotić, B. Kostić - A. Kostić.

Uoči meča:

Crno-beli su neočekivani poraženi od Mačeve (2:0), dok su "brđani" nakon penala izgubili od Borca u Čačku (3:2).

Izabranici Srđana Blagojevića su se izjednačili na čelu tabele sa Crvenom zvezdom koja je posle remija sa Radničkim u Nišu (0:0) i poraza od Vojvodine (2:3).

Ekipa Milana Lešnjaka se računajuć i Kup nalazi u seriji od tri meča bez pobede. U tom nizu je izgubila još od Železničara (0:1) i remizirala je sa Novim Pazarom (1:1).

Partizan je trenutno drugi na tabeli sa 31 bodom koliko ima i Crvena zvezda. Čukarički je na osmom mestu sa 18.

