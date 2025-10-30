UEFA PRESUDILA! Srbi, Hrvati i Bosanci najgori

JOŠ jedan parametar koji ne ide na ruku "orlovima"!

Srbija je među najgorim državama u Evropi kada je u pitanju ponašanje navijača, a u tom društvu smo zajedno s Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom i Kiprom, dok su najbolji navijači Farskih ostrva.

Naime, prema UEFA standardima, bodovi za ponašanje navijača dobijaju se za aplauz protivničkoj ekipi, koreografiju navijača, pesme podrške uprkos nepovoljnom rezultatu, ovacije protivničkom igraču...

Bodovi se oduzimaju zbog utrčavanja na teren, uvredljivih pesama ili povika, upotrebe ili bacanja pirotehničkih sredstava, upotrebe lasera, nasilja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona i rasizma i diskriminacije.

🤬 Worst behaviour of spectators in the 2024/25 European competitions, according to UEFA:



1⃣ 🇦🇱 Albania

2⃣ 🇭🇷 Croatia

3⃣ 🇷🇸 Serbia

4⃣ 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina

5⃣ 🇨🇾 Cyprus

6⃣ 🇹🇷 Türkiye pic.twitter.com/kntsG0FfKc — Football Rankings (@FootRankings) October 29, 2025

Odmah iza Farskih ostrva je Engleska po lepom ponašanju navijača, zatim slede Moldavija, Kazahstan, Litvanija i Luksemburg.

Najgora država po ponašanju navijača je Albanija, a potom slede Hrvatska, Srbija, BiH, Kipar i šestoplasirana Turska.

