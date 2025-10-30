Fudbal

UEFA PRESUDILA! Srbi, Hrvati i Bosanci najgori

Новости онлине

30. 10. 2025. u 07:56

JOŠ jedan parametar koji ne ide na ruku "orlovima"!

УЕФА ПРЕСУДИЛА! Срби, Хрвати и Босанци најгори

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Srbija je među najgorim državama u Evropi kada je u pitanju ponašanje navijača, a u tom društvu smo zajedno s Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom i Kiprom, dok su najbolji navijači Farskih ostrva.

Naime, prema UEFA standardima, bodovi za ponašanje navijača dobijaju se za aplauz protivničkoj ekipi, koreografiju navijača, pesme podrške uprkos nepovoljnom rezultatu, ovacije protivničkom igraču...

Bodovi se oduzimaju zbog utrčavanja na teren, uvredljivih pesama ili povika, upotrebe ili bacanja pirotehničkih sredstava, upotrebe lasera, nasilja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona i rasizma i diskriminacije.

Odmah iza Farskih ostrva je Engleska po lepom ponašanju navijača, zatim slede Moldavija, Kazahstan, Litvanija i Luksemburg.

Najgora država po ponašanju navijača je Albanija, a potom slede Hrvatska, Srbija, BiH, Kipar i šestoplasirana Turska.

