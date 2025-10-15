ČELSI BEZ TRENERA: Suspendovan Enco Mareska!
TRENER Čelsija Enco Mareska suspendovan je zabranom vođenja jedne utakmice zbog ponašanja i isključenja u meču protiv Liverpula, saopštila je danas Disciplinska komisija Premijer lige.
"Plavci" 4. oktobra savladali Crvene sa 2:1, a gol za pobedu postigao je Estevao u petom minutu nadoknade, posle čega je italijanski stručnjak proslavio gol na nedoličan i nesportski način zbog čega je dobio i drugi žuti, odnosno crveni karton.
- Mareska je kažnjen jednom utakmicom suspenzije i novčanom kaznom od 8.000 funti zbog nedoličnog ponašanja tokom utakmice Premijer lige između Čelsija i Liverpula u subotu 4. oktobra. Mareska se ponašao na neprimeren način i/ili koristio uvredljive i/ili pogrdne reči i/ili ponašanje tokom utakmice, što je dovelo do njegovog isključenja u 90+6. minutu. Mareska je potom priznao krivicu i prihvatio standardnu kaznu - stoji u saopštenju Disciplinske komisije.
Italijanski stručnjak tako neće sedeti na klupi "plavaca" na subotnjem gostovanju Notingem Forestu u meču 8. kola Premijer lige.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
OGLASIO SE DULE SAVIĆ! Zvezdina legenda zaprepastila fudbalski svet
14. 10. 2025. u 11:54
TRESE SE MALI KALEMEGDAN! Crvena zvezda dovodi ultra pojačanje
15. 10. 2025. u 10:10
EVO KO ĆE BITI NOVI TRENER ZVEZDE! Italijani otkrili naslednika Vladana Milojevića
15. 10. 2025. u 12:44
SVET SPORTA U ŠOKU! Silovana medicinska sestra u kući Mihaela Šumahera
15. 10. 2025. u 12:03
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)