Fudbal

ČELSI BEZ TRENERA: Suspendovan Enco Mareska!

Танјуг

15. 10. 2025. u 17:12

TRENER Čelsija Enco Mareska suspendovan je zabranom vođenja jedne utakmice zbog ponašanja i isključenja u meču protiv Liverpula, saopštila je danas Disciplinska komisija Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

"Plavci" 4. oktobra savladali Crvene sa 2:1, a gol za pobedu postigao je Estevao u petom minutu nadoknade, posle čega je italijanski stručnjak proslavio gol na nedoličan i nesportski način zbog čega je dobio i drugi žuti, odnosno crveni karton. 

- Mareska je kažnjen jednom utakmicom suspenzije i novčanom kaznom od 8.000 funti zbog nedoličnog ponašanja tokom utakmice Premijer lige između Čelsija i Liverpula u subotu 4. oktobra. Mareska se ponašao na neprimeren način i/ili koristio uvredljive i/ili pogrdne reči i/ili ponašanje tokom utakmice, što je dovelo do njegovog isključenja u 90+6. minutu. Mareska je potom priznao krivicu i prihvatio standardnu kaznu - stoji u saopštenju Disciplinske komisije. 

Italijanski stručnjak tako neće sedeti na klupi "plavaca" na subotnjem gostovanju Notingem Forestu u meču 8. kola Premijer lige.

