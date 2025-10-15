ČELSI BEZ TRENERA: Suspendovan Enco Mareska!

TRENER Čelsija Enco Mareska suspendovan je zabranom vođenja jedne utakmice zbog ponašanja i isključenja u meču protiv Liverpula, saopštila je danas Disciplinska komisija Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

"Plavci" 4. oktobra savladali Crvene sa 2:1, a gol za pobedu postigao je Estevao u petom minutu nadoknade, posle čega je italijanski stručnjak proslavio gol na nedoličan i nesportski način zbog čega je dobio i drugi žuti, odnosno crveni karton.

- Mareska je kažnjen jednom utakmicom suspenzije i novčanom kaznom od 8.000 funti zbog nedoličnog ponašanja tokom utakmice Premijer lige između Čelsija i Liverpula u subotu 4. oktobra. Mareska se ponašao na neprimeren način i/ili koristio uvredljive i/ili pogrdne reči i/ili ponašanje tokom utakmice, što je dovelo do njegovog isključenja u 90+6. minutu. Mareska je potom priznao krivicu i prihvatio standardnu kaznu - stoji u saopštenju Disciplinske komisije.

🚨🚨| BREAKING: Enzo Maresca has received a one-match touchline ban and an £8,000 fine for his conduct during the game against Liverpool. pic.twitter.com/Sq2JX7WdN3 — Goals Side (@goalsside) October 15, 2025

Italijanski stručnjak tako neće sedeti na klupi "plavaca" na subotnjem gostovanju Notingem Forestu u meču 8. kola Premijer lige.

