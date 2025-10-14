OGLASIO SE DULE SAVIĆ! Zvezdina legenda zaprepastila fudbalski svet

JAVIO se legendarni srpski i jugoslovenski fudbaler Dušan Savić.

FOTO: FK Crvena zveda

Naime, legenda Crvene zvezde Dule Savić oglasio se na Instagramu fotografijom velikog golmana Gordona Benksa.

Dule Savić evocirao je uspomene iz detinjstva i podsetio se slavnog Gordona Benksa i njegovih odbrana.

- Kakva odbrana. Ovakve slike su nam ulepšale detinjstvo - napisao je Dule Savić i zaprepastio fudbalski svet sa nestvarnom fotografijom.

Gordon Benks (engl. Gordon Banks, 30. decembar 1937 – 12. februar 2019) bio je engleski profesionalni fudbalski golman. Tokom 15-godišnje karijere imao je 628 nastupa u Engleskoj fudbalskoj ligi.

Inače sin Dušana Savića, Vujadin je pre neki dan dospeo u žižu medija kada su iz Crvene zvezde objavili da su raskinuli ugovor sa njim, a bio je na mestu pomoćnika Vladana Milojevića.

