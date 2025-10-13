"DELIJE" SU OVO ČEKALE! Vraća se na teren jedan od najboljih igrača Crvene zvezde

Još na utakmici protiv Pafosa Crvena zvezda je ostala bez Radeta Krunića, ali sada se bivši igrač Milana oporavio i ponovo će se naći u timu Vladana Milojevića.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Putem Instagram profila, klub sa Marakane objavio je Krunićevu fotografiju sa timskog treninga. Vratio se Krunić na teren, a očekuje se da bude spreman za naredni izazov u Ligi Evrope, koji srpskog šampiona očekuje 23. oktobra u Bragi.

Od dolaska na stadion "Rajko Mitić", Krunić je nakupio 41 zvaničan nastup, upisao osam golova i četiri asistencije, te osvojio dva trofeja u Zvezdinom dresu.

FOTO: FK Crvena zvezda

