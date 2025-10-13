"DELIJE" SU OVO ČEKALE! Vraća se na teren jedan od najboljih igrača Crvene zvezde
Još na utakmici protiv Pafosa Crvena zvezda je ostala bez Radeta Krunića, ali sada se bivši igrač Milana oporavio i ponovo će se naći u timu Vladana Milojevića.
Putem Instagram profila, klub sa Marakane objavio je Krunićevu fotografiju sa timskog treninga. Vratio se Krunić na teren, a očekuje se da bude spreman za naredni izazov u Ligi Evrope, koji srpskog šampiona očekuje 23. oktobra u Bragi.
Od dolaska na stadion "Rajko Mitić", Krunić je nakupio 41 zvaničan nastup, upisao osam golova i četiri asistencije, te osvojio dva trofeja u Zvezdinom dresu.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"TO JE ZABRINjAVAJUĆE!" Srđan Blagojević pred večiti derbi Partizan - Zvezda: Pomešana su nam osećanja!
14. 09. 2025. u 21:32 >> 21:25
VLADAN MILOJEVIĆ IZNENADIO SVE PRED VEČITI DERBI: Rekao nešto što je malo ko očekivao!
14. 09. 2025. u 19:13
PARTIZAN SA PRVOG MESTA ČEKA ZVEZDU! "Večiti derbi" najavila (i) goleada crno-belih
14. 09. 2025. u 21:24 >> 21:25
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)