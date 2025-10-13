Fudbal

"DELIJE" SU OVO ČEKALE! Vraća se na teren jedan od najboljih igrača Crvene zvezde

13. 10. 2025. u 21:07

Još na utakmici protiv Pafosa Crvena zvezda je ostala bez Radeta Krunića, ali sada se bivši igrač Milana oporavio i ponovo će se naći u timu Vladana Milojevića.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Putem Instagram profila, klub sa Marakane objavio je Krunićevu fotografiju sa timskog treninga. Vratio se Krunić na teren, a očekuje se da bude spreman za naredni izazov u Ligi Evrope, koji srpskog šampiona očekuje 23. oktobra u Bragi.

Od dolaska na stadion "Rajko Mitić", Krunić je nakupio 41 zvaničan nastup, upisao osam golova i četiri asistencije, te osvojio dva trofeja u Zvezdinom dresu.

FOTO: FK Crvena zvezda

 

