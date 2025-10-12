Fudbal

BARSELONA JE ZADOVOLJNA: Katalonci rešeni da od Mančester junajteda kupe Markusa Rašforda

12. 10. 2025.

MARKUS Rašford je u letnjem prelaznom roku stigao u Barselonu na pozajmicu iz Mančester junajteda, a čini se da su Katalonci spremni da otkupe ugovor engleskog reprezentativca.

Ovu informaciju preneli su britanski mediji. Ističe se da će španski velikan "crvenim đavolima" platiti između 30 i 35 miliona evra obeštećenja.

Isti izvor na vodi da je uprava Barselone iznenađenja da za pomenutu sumu novca može da dovede ovako kvalitetnog igrača.

Rašford je do sad za Katalonce u La Ligi odigrao osam utakmica i ima učinak od jednog gola i četiri asistencije.

Što se tiče Lige šampiona, tu je na dva meča postigao dva gola i jednom se našao u ulozi asistenta.

