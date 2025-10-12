BARSELONA JE ZADOVOLJNA: Katalonci rešeni da od Mančester junajteda kupe Markusa Rašforda
MARKUS Rašford je u letnjem prelaznom roku stigao u Barselonu na pozajmicu iz Mančester junajteda, a čini se da su Katalonci spremni da otkupe ugovor engleskog reprezentativca.
Ovu informaciju preneli su britanski mediji. Ističe se da će španski velikan "crvenim đavolima" platiti između 30 i 35 miliona evra obeštećenja.
Isti izvor na vodi da je uprava Barselone iznenađenja da za pomenutu sumu novca može da dovede ovako kvalitetnog igrača.
Rašford je do sad za Katalonce u La Ligi odigrao osam utakmica i ima učinak od jednog gola i četiri asistencije.
Što se tiče Lige šampiona, tu je na dva meča postigao dva gola i jednom se našao u ulozi asistenta.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
RADE BOGDANOVIĆ ŽESTOKO UDARIO PO PIKSIJU: Izgubio se u vremenu, postao je vladar saveza
12. 10. 2025. u 12:58
IZBACIO ĐOKOVIĆA PA NAPRAVIO ČUDO: Anonimni teniser osvojio masters u Šangaju
12. 10. 2025. u 14:20
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)