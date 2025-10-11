"NAJTEŽI MOMENAT U KARIJERI": Aleksandar Mitrović razočaran posle utakmice Srbija - Albanija

SRBIJA je šokantno poražena od Albanije sa 1:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Posle meč, vidno razočaran oglasio se Aleksandar Mitrović.

FOTO: Profimedia

Kapiten "orlova" je istakao da mu je ovo najteži momenat u karijeri.

- Ovo je najteži momenat u reprezentativnoj karijeri. Težak momenat, teški dani za srpski fudbal. Utakmica divlja, tvrda, nimalo lepa za gledanje, teška za igranje, bez nekih šansi, više je bilo polušansi. Primili smo gol iz prekida. Težak poraz, jako boli - rekao je Mitrović posle utakmice.

Potom je iskoristio priliku da se izvini naciji zbog ovog poraza.

- Najteži period u mojih 13 godina reprezentativne karijere. Izvinjavamo se naciji, narodu što nismo uspeli da ostvarimo dobar rezultat. Dali smo sve od sebe, takav je dan, lopta nije htela u gol. Nismo mogli da kreiramo šanse, težak teren, napeta atmosfera, dosta mladih igrača koji su igrali pod nervozom. Kao ekipa nismo uspeli da damo taj gol.

Kao kapiten je preuzeo odgovornost, jer nije odigrao na nivou na kom može.

- Mogu da preuzmem odgovornost na sebe. Nisam odigrao najbolju utakmicu. Ništa nismo iskreirali. Jedna velika lekcija za budućnost, za mlade igrače koji su prvi put deo reprezentacije. Treba da zapamtimo ovaj osećaj, bol. Za dva, tri dana nas čeka bitna utakmica. Sada više ništa ne zavisi od nas - zaključio je Mitrović.

Podsetimo, Srbija u utorak od 20.45 gostuje Andori.

