KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Crvena zvezda podržala Partizan

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 10. 2025. u 19:52

FUDBALSKI klub Crvena zvezda, oglasio se i podržao najvećeg rivala, Partizan.

FOTO: M. Vukadinović

Nakon što je na jednoj sportskoj televiziji srpski novinar Dejan Anđus izneo uvrede na račun potpredsednice FK Partizan, Milke Forcan, oglasili su se i iz redova crveno-belih. 

- Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje neprimerene i uvredljive izjave iznesene na jednoj televiziji, a koje su bile usmerene prema potpredsednici Fudbalskog kluba Partizan, gospođi Milki Forcan.

Bez obzira na rivalitet koji postoji između naša dva najveća kluba, smatramo da je poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip.

Crvena zvezda se uvek zalagala i nastaviće da se zalaže za kulturu dijaloga, sportsko nadmetanje u fer atmosferi i međusobno uvažavanje svih aktera fudbalske zajednice, saopštili su iz Crvene zvezde. 

Podsetimo, u toku dana oglasila se i TV Arena sport koja se izvinila Partizanu. 

