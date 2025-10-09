KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Crvena zvezda podržala Partizan
FUDBALSKI klub Crvena zvezda, oglasio se i podržao najvećeg rivala, Partizan.
Nakon što je na jednoj sportskoj televiziji srpski novinar Dejan Anđus izneo uvrede na račun potpredsednice FK Partizan, Milke Forcan, oglasili su se i iz redova crveno-belih.
- Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje neprimerene i uvredljive izjave iznesene na jednoj televiziji, a koje su bile usmerene prema potpredsednici Fudbalskog kluba Partizan, gospođi Milki Forcan.
Bez obzira na rivalitet koji postoji između naša dva najveća kluba, smatramo da je poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip.
Crvena zvezda se uvek zalagala i nastaviće da se zalaže za kulturu dijaloga, sportsko nadmetanje u fer atmosferi i međusobno uvažavanje svih aktera fudbalske zajednice, saopštili su iz Crvene zvezde.
Podsetimo, u toku dana oglasila se i TV Arena sport koja se izvinila Partizanu.
