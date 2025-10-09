SAOPŠTENJE NEBOJŠE ŽUGIĆA: TV Arena sport se izvinjava potpredsednici kluba i upravi FK Partizan

TV Arena sport se izvinjava potpredsednici kluba i upravi FK Partizan, kao i navijačima crno-belih zbog neprimerenog komentara novinara Dejana Anđusa u njegovoj autorskoj emisiji „Otvoreno sa Anđusom".

Foto: TV Arena sport

Rukovodstvo i kolektiv TV Arene sport razume i žali zbog toga što su ovim činom povređena osećanja potpredsednice kluba, članova uprave i svih onih koji vole crno-bele. Najoštrije osuđujemo zloupotrebu javnog medijskog prostora od strane autora emisije i ograđujemo se od predmetnog komentara. U vezi sa tim, doneli smo odluku da suspendujemo autorsku emisiju u narednom periodu, a spornu epizodu izbrišemo sa svih naših televizijskih i drugih kanala.

Povodom saopštenja Fudbalskog kluba Partizan, u kojem se navodi da naša medijska kuća posluje neprofesionalno, podvlačimo da je naša misija od prvog dana da sport približimo publici širom regiona, uz objektivno, fer i ravnopravno izveštavanje. Naš pristup ostaje isti — sa strašću, znanjem i profesionalnim standardima koji krase ozbiljnu sportsku televiziju. Sport je univerzalna vrednost koja povezuje ljude, inspiriše zajednice i prevazilazi sve rodele i zbog toga mi ne pravimo razlike. Hvala svim gledaocima, klubovima i sportistima na poverenju. Zajedno gradimo fer-plej i pravu sportsku atmosferu.

TV Arena Sport želi da istakne svoj jasan i dosledan stav, mi smo sportska kuća koja sa jednakim poštovanjem, profesionalizmom i posvećenošću pristupa svim sportovima, klubovima, savezima i sportistima, bez obzira na njihovu veličinu, popularnost ili tradiciju, te stoga molimo Fudbalski klub Partizan da u ime partnerskog odnosa, koji smo godinama gradili, prihvati izvinjenje i ruku pomirenja, te da saradnju nastavimo i unapredimo u godinama koje dolaze.

Direktor Arena Channels Group, Nebojša Žugić